Quais filmes vão passar Segunda (28/04) na Globo? CORUJÃO, SESSÃO DA TARDE E TELA QUENTE

Posted on

Por MRNews Um homem dirigindo um carro preto avançou contra dezenas de pessoas na noite desse sábado (26) durante um festival da comunidade filipina em Vancouver, no Canadá. Segundo a polícia local, 11 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas. O ataque aconteceu às 20h, no horário local (meia-noite no horário de Brasília), na […]