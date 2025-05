Prefeitura de Guaratinguetá e SENAI abrem inscrições para o 2º módulo do Qualifica Guará 2025 – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratinguetá, em parceria com o SENAI, está com inscrições abertas para o 2º módulo do Qualifica Guará 2025, com cursos gratuitos de qualificação profissional.

As aulas são presenciais, com certificação do SENAI — uma ótima oportunidade para quem deseja se capacitar e se destacar no mercado de trabalho.

As inscrições devem ser feitas no Qualifica Guará, localizado na Rua Santa Clara, 301 – Bairro do Campinho, Guaratinguetá.

Período de inscrições:

* 06 de maio: das 17h às 20h

* De 07 a 19 de maio: das 9h às 20h

Início das aulas: 19 de maio.

As oportunidades contemplam diversas áreas, como:

➡️ Estética e Beleza – Cabelo e Hidratação;

➡️ Garçom/Garçonete;

➡️ Assistente Administrativo;

➡️ Atendimento ao Cliente e Operações de Caixa;

➡️ Cuidador de Idosos;

➡️ Inglês Técnico;

➡️ Informática – Pacote Office;

➡️ Marketing e Vendas Online;

➡️ Operador de Logística;

➡️ Atendente de Farmácia;

➡️ Customização de Roupas e Acessórios;

➡️ Elétrica Residencial;

➡️ Estética e Beleza – Manicure;

➡️ Estética e Beleza – Maquiagem;

➡️ Informática – Trilha Básico/Intermediário;

➡️ Inspetor de Qualidade;

➡️ LIBRAS – Básico;

➡️ LIBRAS – Intermediário;

➡️ Liderança e Gestão Estratégica de Equipes;

➡️ Manutenção de Computadores;

➡️ NR-10;

➡️ PCP – Programação e Controle da Produção.

Não perca essa oportunidade de investir no seu futuro!