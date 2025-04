Prazo para licenciamento sanitário termina nesta quarta-feira – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Posted on

As instituições da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo realizam, no mês de setembro, cursos e oficinas com foco em diversas áreas, como música, moda, pintura e poesia, com inscrições gratuitas e vagas limitadas. Confira a programação dos cursos e oficinas: CAPITAL Casa das Rosas17ª Primavera dos MuseusSerão […]