Praia de Itamambuca abre temporada municipal de surfe em Ubatuba – Prefeitura Municipal de Ubatuba

No último final de semana, Ubatuba deu início à temporada 2025 de competições de surfe com a realização do Corinthians Surf Clube, na Praia de Itamambuca. O evento abriu oficialmente o calendário esportivo municipal.

A etapa contou com a participação de 120 atletas vindos do litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro.

“A primeira etapa superou as expectativas. Tivemos um nível muito bom de competição e uma grande perspectiva para o restante de 2025. O que os surfistas fizeram no domingo nos deixou animado para as próximas etapas”, celebrou o organizador da etapa Corinthians Surf Clube, Wellington Carane Dantas.

As competições municipais serão organizadas pela Associação Ubatuba de Surf (AUS), em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

“O surfe é uma parte fundamental da identidade de Ubatuba, e ter competições locais e bem organizadas é essencial para o avanço do esporte”, destacou o presidente da AUS, Cleiton Félix.

Para garantir a fluidez dos torneios e evitar conflitos de datas, AUS e Secretaria de Esportes atuam em conjunto na estruturação do calendário anual, respeitando as definições da Federação de Surf do Estado de São Paulo (SPSurf) e da Confederação Brasileira de Surf (CBSurf).

“Pelo fato de Ubatuba ser conhecida como a capital do surfe, a realização das competições locais se faz necessária. Nosso objetivo é manter os atletas participando das provas nas nossas praias”, reforçou o secretário de Esportes e Lazer, Saulo Souza.

As competições de surfe em Ubatuba terá provas dos circuitos municipais, estaduais e etapas do campeonato nacional. Para a categoria de base, o Circuito Filipe Toledo Kids terá início em agosto, com quatro etapas programadas ao longo da temporada.

Confira a agenda de surfe em Ubatuba