Piscina para Todos garante lazer no feriadão em três bairros

Neste feriado prolongado do Dia do Trabalhador, as piscinas públicas estarão abertas para o lazer da comunidade joseense a partir desta quinta-feira (1) até domingo (4), em três regiões da cidade.

Nesta oportunidade, o programa Piscina para Todos, lançado pela Prefeitura no fim de semana de 12 e 13 de abril, irá contemplar os bairros São Judas Tadeu (Centro Poliesportivo), Jardim da Granja (EMEF Profª Maria Nazareth de Moura Veronese) e Vila Industrial (Centro Comunitário).

Os espaços poderão ser utilizados para a prática de atividades aquáticas, gratuitamente, das 12h às 18h. Para participar, basta fazer uma rápida inscrição gratuita pelo aplicativo São José Viva. Se o munícipe chegar na unidade esportiva sem ter feito a inscrição, os monitores orientam a realizar o cadastro na hora.

Nas piscinas, que são aquecidas, são desenvolvidas atividades recreativas para pessoas de todas as idades. Para crianças e adolescentes acontecem jogos aquáticos, brincadeiras lúdicas com flutuadores, entre outros. Para adultos e idosos serão realizadas aulas de hidroginástica adaptada, exercícios de alongamento e equilíbrio na água.

Além da agenda deste feriadão, a Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida, que coordena o programa, também já divulgou a programação de abertura das piscinas nos demais fins de semana do mês de maio (veja abaixo).

Regras

As regras de utilização das piscinas são as mesmas do Projeto Verão. Crianças de 0 a 6 anos devem estar acompanhadas de seus responsáveis na água; entre 7 e 11 anos, o responsável deve estar no local da atividade e, acima de 12 anos, o responsável deve assinar uma autorização.

O traje exigido para uso nas piscinas é sunga ou short tactel com sunga por baixo para os homens e, para as mulheres, maiô ou biquíni. É permitida a utilização de camisetas com proteção UV. Não é permitido o uso de óleos bronzeadores, apenas protetores solar.

Programação de maio

12h às 18h

1 a 4 de maio

Centro Poliesportivo São Judas Tadeu

Av. São Jerônimo, s/nº – São Judas Tadeu



EMEF Profª Maria Nazareth de Moura Veronese

Praça Columba, 45 – Jd. Da Granja



Centro Comunitário Vila Industrial

Praça José Molina, s/nº – Vila Industrial



10 e 11 de maio

Centro Poliesportivo Jardim Morumbi

Av. Eline Maria Barbiere Soares, 180 – Jd. Morumbi

Centro Poliesportivo Altos de Santana

Av. Alto do Rio Doce, 801 – Altos de Santana



Centro Poliesportivo Eugênio de Melo

Av. Ambrósio Molina, 370 – Eugênio de Melo



17 e 18 de maio

Centro Poliesportivo João do Pulo

AV. Perseu, nº 180 – Jardim Satélite

Ginásio de Esportes Vila Maria

Praça Nenê Cursino, s/n – Vila Maria

Poliesportivo Vila Tesouro

Rua Bento Pinho da Cunha, 381 – Vila Tesouro

24 e 25 de maio

Piscina do Parque Industrial

Rua Goiânia, 225 – Parque Industrial

Centro Poliesportivo Jardim Cerejeiras

Rua 23 de Dezembro, 400 – Jd. Cerejeiras



Centro Comunitário Alto da Ponte

Rua Alziro Lebrão, s/nº – Alto da Ponte



31 de maio e 1 de junho

Centro Poliesportivo São Judas Tadeu

Av. São Jerônimo, s/nº – São Judas Tadeu



EMEF Profª Maria Nazareth de Moura Veronese

Praça Columba, 45 – Jd. Da Granja



Centro Comunitário Vila Industrial

Praça José Molina, s/nº – Vila Industrial



