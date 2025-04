Parceria entre Saúde e Educação é estratégia de imunização em Ubatuba – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba mantém, desde 2021, a exigência do Certificado de Situação Vacinal para efetivação de matrículas e rematrículas de alunos da rede municipal. A iniciativa é uma parceria entre as secretarias de Saúde e de Educação e tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal de crianças e adolescentes no município.

Equipes da Atenção Básica estão realizando avaliações dos cartões de vacinação nas unidades escolares, com emissão do certificado no próprio local para os alunos que estiverem com o esquema vacinal atualizado. Os cartões são solicitados para todas as faixas etárias inseridas em unidades escolares do município, porém, a atividade de vacinação dentro da escola será para escolas com alunos com mais de cinco anos.

“Alunos com vacinas em atraso recebem o certificado somente após a aplicação das doses pendentes. Nos casos em que não há autorização dos responsáveis para vacinação na escola, a equipe de Saúde emite uma convocação para comparecimento à unidade de saúde, com registro no controle municipal de faltosos”, explicou a enfermeira coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Alyne Ambrogi. O Certificado de Situação Vacinal deve ser solicitado pelas escolas até 20 de maio.

A ação acontece anualmente e apresenta resultados positivos, tanto que, em 2023, o município apresentou um trabalho sobre o Certificado de Situação Vacinal e o impacto positivo que o projeto trouxe para a melhoria das coberturas vacinais na cidade – que representou o Estado de São Paulo no congresso e foi premiado com o 12º Prêmio David Capistrano.

“Além das ações nas escolas, a estratégia contempla o Dia D de vacinação contra influenza, programado para 10 de maio, com a oferta de todos os imunizantes previstos pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI)”, reforçou Alyne.