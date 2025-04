Operário-PR x Vasco, Escalações, Palpites, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (01/05)

O jogo entre Operário-PR x Vasco marcado para acontecer nesta 16 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem Fantasma ue vai buscar a vitória em seus domínios.

Fonte Notícias do Vasco

Noticias do Operário-PR

Operário-PR x Vasco: saiba onde assistir ao vivo, escalações e detalhes do jogo pela Copa do Brasil 2025

Nesta quinta-feira, 1º de maio de 2025, o Operário-PR recebe o Vasco da Gama às 16h (horário de Brasília) no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, pela terceira fase da Copa do Brasil 2025. O duelo terá transmissão ao vivo no SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view), com cobertura completa no Goal.com, incluindo placar ao vivo, estatísticas em tempo real, escalas e lances minuto a minuto.

Como chega o Vasco

Vivendo momento instável na temporada, o Vasco da Gama não vence há quatro partidas e entra em campo buscando reencontrar o bom desempenho. O clube eliminou o União Rondonópolis e o Nova Iguaçu com placares de 3 a 0 nas fases anteriores da Copa do Brasil. Ainda sem treinador definitivo após a saída de Fábio Carille, o time será comandado por Felipe Loureiro, atual diretor técnico e ídolo da torcida cruzmaltina.

Situação do Operário-PR

O Fantasma vem motivado após passar por Humaitá (nos pênaltis) e Tombense (1 a 0) nas fases iniciais. Jogando em casa, o time paranaense aposta na força da torcida para surpreender o Vasco e conquistar vantagem no confronto de ida da terceira fase.

Prováveis escalações

Operário-PR:

Elias; Diogo Mateus, Joseph, Allan Godói, Gabriel Feliciano; Jacy, Fransérgio, Boschilia; Rodrigo Rodrigues, Vinicius Mingotti, Allano.

Vasco da Gama:

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas, Lucas Piton; Hugo Moura, Jair (ou Paulinho); Coutinho, Rayan (ou Adson), Nuno Moreira; Vegetti.

Desfalques

Operário-PR:

Lucas Wingert, Neto Paraíba e Jean Lucas (lesionados).

Vasco:

Mauricio Lemos, Tchê Tchê, Dimitri Payet, Guilherme Estrella e David (fora por questões médicas e físicas).

Onde assistir Operário-PR x Vasco ao vivo?

Data: Quinta-feira, 01/05/2025

Quinta-feira, 01/05/2025 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Estádio Germano Krüger, Ponta Grossa (PR)

Estádio Germano Krüger, Ponta Grossa (PR) Transmissão: SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)

Acompanhe placares ao vivo, cobertura minuto a minuto e atualizações da Copa do Brasil 2025 diretamente no site, disponível também nos aplicativos para Android e iOS.

Análise de Dados

