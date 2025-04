Obras de ajustes alteram circulação na Ponte Minas Gerais

Ana Lúcia Abranches





Secretaria de Mobilidade Urbana

Para ajustes nas juntas de dilatação da Ponte Minas Gerais, haverá a necessidade de interdição parcial do local entre os dias 5 e 30 de maio, nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, sempre no período noturno (das 20h às 5h).

Durante a realização dos serviços, os semáforos serão ligados automaticamente para o controle do fluxo de veículos com segurança. E, após às 5h, os semáforos serão automaticamente desligados, com a liberação total do trânsito nos dois sentidos.

Haverá agentes de mobilidade no local para orientar o trânsito e garantir a segurança na realização dos serviços. Painéis de mensagens posicionados nos dois lados da ponte informam sobre a operação.



