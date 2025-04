Novo sistema tributário da Prefeitura de João Pessoa começa a operar em 2 de junho

30/04/2025 |

18:00 |

53

O novo sistema de serviços tributários da Prefeitura de João Pessoa vai começar a operar a partir do dia 2 de junho. A Secretaria da Receita Municipal (Serem) estendeu em um mês o período para treinamento e capacitação, atendendo à solicitação do Conselho Regional de Contabilidade e Sindicato dos Contabilistas. Na manhã desta quarta-feira (30) foi realizada uma capacitação, no auditório do Centro Administrativo Municipal (CAM), para contadores conhecerem a operação do serviço.

Ao longo deste mês de maio, a Serem vai intensificar o conhecimento dos profissionais sobre o sistema envolvendo também os cartórios e o ramo imobiliário. “Vamos sentar com os diretores dos sindicatos e associações para ver outras formas de comunicar sobre a mudança para este novo sistema que já vai estar adequado à Reforma Tributária”, afirmou o secretário executivo da Receita, Adenilson Ferreira.

Para a migração, às 18h do dia 30 de maio, o atual sistema de emissão de notas fiscais será interrompido e, às 6h do dia 2 de junho, o novo sistema entrará em funcionamento. Para acessá-lo, os contadores e contribuintes que utilizam notas fiscais devem fazer o cadastro através do Portal do Contribuinte. O link para cadastro será disponibilizado nos próximos dias.

Mais moderno– O novo sistema tributário é financiado com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), através do programa João Pessoa Sustentável. Ele vai substituir o que está sendo utilizado desde o final da década de 90. Com a modernização, os contribuintes terão acesso a um sistema mais célere, que permite a implantação de novos serviços online, baixa imediata dos pagamentos e mais possibilidades de negociação de débitos. Ele envolve todos os tributos municipais, como, por exemplo, o IPTU, ITBI e ISS.