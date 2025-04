Natação de Ubatuba se destaca em Torneio Regional – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A equipe de natação da Prefeitura de Ubatuba participou do Torneio Regional Petiz a Sênior da Federação Aquática Paulista (FAP), realizado no último final de semana no Itaguará Country Club, em Guaratinguetá. O evento bateu recorde de participantes, com 446 atletas de 17 entidades, incluindo representantes da Grande São Paulo e de outros estados.

Os 33 nadadores de Ubatuba, sob orientação dos professores Marcos Iacopi e Lívia Amantea, conquistaram 20 medalhas, três de ouro, sete de prata e dez de bronze.

“Foi uma competição muito desafiadora, com atletas de altíssimo nível, e nossos nadadores se superaram. Esses resultados mostram a evolução técnica e a dedicação diária nos treinos”, destacou o professor Marcos Iacopi.

“Ver nossos atletas conquistando medalhas e evoluindo nas provas é gratificante. A experiência em um torneio deste porte é fundamental para o crescimento deles dentro e fora das piscinas”, completou a professora Lívia Amantea.

A equipe conta com o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer, do Centro de Formação Esportiva, da Associação de Pais e Amigos da Natação (APAN) e patrocínio local.

Destaques individuais:

Categoria Infantil

Alanis de Paula Carmo — 3º lugar nos 200m medley

Categoria Juvenil

Nicolas Alexandre de Andrade — 1º lugar nos 50m livre, 2º lugar nos 100m livre e 3º lugar nos 200m medley

Alexander Cabral Barbosa — 2º lugar nos 200m livre

Categoria Júnior