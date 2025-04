Museu de Esportes reabre em novo endereço na segunda, dia 5

Nei José Sant’Anna





Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida

O Museu de Esportes de São José dos Campos, vinculado à Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida da Prefeitura, reabrirá em novo endereço a partir do dia 5 de maio, segunda-feira.

O local que abriga o acervo da memória esportiva joseense funcionará nas dependências do Centro Comunitário da Vila Industrial, localizado na Rua José Molina s/n, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h30.

O espaço reabrirá com uma exposição de 57 peças, como troféus, faixas, camisas, álbuns, adesivos, livros, flâmulas, medalhas, revistas, além dos painéis que contam a história de 25 anos do Museu.

Fundado em 1999, o Museu de Esportes completou 25 anos no ano passado com uma exposição especial, que teve o objetivo de evidenciar as grandes conquistas e os expoentes do esporte joseense ao longo deste período.

Denominada “Museu de Esportes de São José dos Campos: Conquistas de uma Trajetória”, a exposição percorreu diferentes locais de São José dos Campos durante todo o ano passado.

A iniciativa da exposição foi contemplada pelo ProAC (Programa de Ação Cultural) e realizada em parceria com do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e Engenho Cultural.

No total, o Museu conta com um acervo de mais de 27 mil itens, entre fotografias, arquivos audiovisuais (filmes, áudios), objetos (troféus, medalhas, bolas, uniformes), livros e documentos (cartazes, posters, diplomas, álbuns).

Serviço

Museu de Esportes

Rua José Molina, S/N – Vila Industrial

Centro Comunitário da Vila Industrial

São José dos Campos, SP, CEP 12220-300

Atendimento

Das 8h às 12h e das 13h às 16h30 (permanência até às 17h)



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida