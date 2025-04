Memórias em fotos” em comemoração ao Dia do Ferroviário – Agência de Notícias

Fotos: Secom

Para comemorar o Dia do Ferroviário (30 de abril), a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), promove a exposição “150 anos da Estrada de Ferro Sorocabana: Memórias em fotos” na Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger”, localizada no Alto da Boa Vista. A entrada é gratuita e aberta a todos.

A programação comemorativa faz referência à data de inauguração da primeira linha ferroviária do Brasil, a Imperial Companhia de Navegação a Vapor e Estrada de Ferro de Petrópolis, conhecida, hoje, como a Estrada de Ferro Mauá, inaugurada pelo Barão de Mauá, no dia 30 de abril de 1854.

A exposição é composta por fotografias que fazem parte do acervo do Museu da Estrada de Ferro Sorocabana (MEFS), recentemente digitalizadas por meio do Edital Proac 28/2023. Os registros apresentam ao público o cotidiano dos ferroviários, lugares de memória, além de maquinários e locomotivas.

“150 anos da Estrada de Ferro Sorocabana: Memórias em fotos” pode ser conferida até dia 29 de maio, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger”, que está localizada na Rua Ministro Coqueijo Costa, 180, no Alto da Boa Vista.