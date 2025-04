Membros do Conesp são empossados para mandato de dois anos – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Os membros do Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (CONESP) foram empossados, na segunda-feira (28), em solenidade realizada no auditório da Academia de Polícia Civil (Acadepol), em Campo Grande – Mato Grosso do Sul. Os conselheiros empossados exercerão mandato de dois anos, compreendendo o período de 2025 a 2027.

Durante a cerimônia, o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, ressaltou a relevância do Conselho como espaço estratégico na construção de políticas públicas voltadas à segurança. “O Conselho Estadual de Segurança tem um papel fundamental na construção de políticas públicas mais justas, eficientes e alinhadas com as reais necessidades da população. A sua importância está diretamente ligada à participação efetiva de toda a sociedade, que é muito bem representada por cada integrante aqui presente. Cada voz que compõe este Conselho carrega consigo a vivência e a visão de uma parte essencial do nosso estado”, destacou Videira.

Criado em 2019, o CONESP é um órgão colegiado de caráter consultivo e deliberativo, com a missão de fortalecer a governança da segurança pública em Mato Grosso do Sul. Entre suas principais atribuições estão a proposição de diretrizes para a Política Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (PESPDS), com foco na prevenção e repressão à violência e criminalidade, em consonância com os princípios da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS), além do estímulo à articulação entre os órgãos estaduais e a sociedade civil.

A composição do Conselho inclui representantes de diversos setores da segurança pública, do poder público e da sociedade civil, promovendo um espaço plural de diálogo e tomada de decisões. Confira abaixo a composição do colegiado:

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

Antonio Carlos Videira – titular e presidente

Ary Carlos Barbosa – suplente

Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica

Ana Carolina Araujo Nardes – titular

Andre Eiji Miyahara Iara – suplente

Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos

Eurídio Ben-Hur Ferreira – titular

Andréa Lúcia Cavararo Rodrigues – suplente

Renato dos Anjos Garnes – titular

Neidy Nunes Barbosa Centuriao – suplente

Corpo de Bombeiros Militar

Frederico Reis Pouso Salas – titular

Adriano Noleto Rampazo – suplente

Lupérsio Degerone Lucio – titular

Ricardo Meirelles Bernardinelli – suplente

Coordenadoria-Geral de Perícia

José de Anchiêta Souza Silva – titular

Nelson Fermino Junior – suplente

Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário

Rodrigo Rossi Mariochini – titular

Luiz Rafael de Melo Alves – suplente

Superintendência de Assistência Socioeducativa da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

Tatiana Rezende Nassar – titular

Mauricio Cesar Lagoa – suplente

Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul

Pedro Arlei Caravina – titular

Luiz Carlos Correia de Lima – suplente

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

Luiz Felipe Medeiros Vieira – titular

May Melke Amaral Penteado Siravegna – suplente

Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul

Douglas Oldegardo Calheiro dos Santos – titular

Daniele Borghetti Zampiere de Oliveira – suplente

Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul

Mauricio Augusto Barbosa – titular

Christiane Maria dos Santos Pereira Jucá Interlando – suplente

Ordem dos Advogados do Brasil (Seção MS)

Claudia Elaine Novaes Assumpção Paniago – titular

Vicente Mota de Souza Lima – suplente

Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul

Marcelo Bertoni – titular

Giovana Dias Zampieri de Omena – suplente

Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul

Thalles Henrique Tomazelli – titular

Henrique Wancura Budke – suplente

Associação dos Oficiais Militares Estaduais de Mato Grosso do Sul

Juracy Pereira da Paz – titular

Marcelo Santos do Amaral – suplente

Associação dos Delegados de Polícia de Mato Grosso do Sul

André Matsushita Gonçalves – titular

Carlos Delano Gehring Leandro de Souza – suplente

