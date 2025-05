Lago do Parque Santos Dumont terá limpeza ecológica

Rosi Masiero





Secretaria de Manutenção da Cidade

Colaborou o estagiário Miguel Santos

A Prefeitura de São José dos Campos recebeu, nesta quarta-feira (30), uma nova tecnologia ecológica em doação da empresa O2 Eco – Tecnologia Ambiental. A inovação será utilizada para aprimorar o processo de limpeza do lago principal do Parque Santos Dumont, na região central da cidade.

A tecnologia, importada da Austrália, consiste em uma placa de parafina com alta concentração de oligoelementos e nano minerais, que estimula a proliferação de bactérias benéficas já presentes na água.

Essas bactérias consomem materiais orgânicos e inorgânicos que poluem o lago, acelerando a despoluição da água.



Equipe da Manutenção trabalha no lago do Santos Dumont | Foto: PMSJC

Três placas de parafina foram instaladas no lago principal do Parque Santos Dumont para clarear a água e reduzir os gastos com produtos químicos utilizados na limpeza. A iniciativa otimiza os serviços de tratamento do lago. “O lago não está ruim, não está poluído, mas é sempre bom melhorar”, afirmou Luís Fernando Magalhães, proprietário da empresa.

A Prefeitura busca continuamente projetos com tecnologia ecológica e sustentável para manter os espaços seguros, atrativos e limpos, estabelecendo parcerias com empresas locais.

Luís Fernando Magalhães fez a doação de tecnologia usada para limpeza do lago | Foto: PMSJC

Empresa joseense

Luís Magalhães relata que a empresa surgiu a partir da Lei de Inovação de São José dos Campos, em 2018. O primeiro teste foi realizado no lago menor do Parque da Cidade, com resultados positivos, e a empresa recebeu um atestado de capacidade técnica. Desde então, a TBC (O2 Eco TWC) atua há vários anos no ramo de tratamento de água, abrangendo sete áreas da tecnologia ambiental.

Magalhães, que cresceu no DCTA e frequentava o Parque Santos Dumont na infância, expressou seu apreço pelo local. “Tenho um carinho especial pelo lugar, e a doação é uma forma de retribuir o que a cidade proporcionou à empresa, unindo a isso a memória afetiva”, destacou.



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Manutenção da Cidade