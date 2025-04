Horóscopo de Hoje Previsões dos astros, cor e número da sorte do seu signo, Segunda (28/04/2025)

Por MRNews



Horóscopo: Previsões Celestiais para hoje

Por maisalma.com

Horóscopo de hoje para Virgem

Horóscopo de hoje para Peixes

Horóscopo de Hoje Previsões dos astros, cor e número da sorte do seu signo, Quarta (30/04/2025)

Horóscopo de Hoje Previsões dos astros, cor e número da sorte do seu signo, terça (29/04/2025)

Horóscopo de Hoje – 28 de Abril de 2025

Áries

Hoje é um ótimo dia para resolver pendências. Sua energia estará em alta e você conseguirá enfrentar desafios com determinação. Aproveite para organizar suas finanças.

Número da sorte: 9 | Cor: Vermelho

Touro

O dia favorece decisões importantes no campo profissional. Mantenha a calma e confie no seu potencial. No amor, seja mais flexível com as diferenças.

Número da sorte: 6 | Cor: Verde-esmeralda

Gêmeos

A comunicação será sua maior aliada hoje. Conversas sinceras podem abrir portas inesperadas. Evite a superficialidade e vá mais fundo nas relações.

Número da sorte: 11 | Cor: Amarelo

Horóscopo de Hoje Previsões dos astros, cor e número da sorte do seu signo, Sábado (26/04/2025)

Horóscopo de Hoje Previsões dos astros, cor e número da sorte do seu signo, Domingo (27/04/2025)

Câncer

Sua intuição estará poderosa nesta segunda-feira. Siga seus instintos, especialmente em questões familiares. Um momento de nostalgia pode trazer boas lições.

Número da sorte: 4 | Cor: Prata

Leão

Hora de mostrar sua liderança, mas com sabedoria. Trabalhe em equipe e incentive as ideias dos outros. No amor, um gesto simples pode surpreender positivamente.

Número da sorte: 1 | Cor: Dourado

Virgem

O dia pede atenção aos detalhes. Uma oportunidade profissional pode surgir de onde você menos espera. Cuidado apenas para não se sobrecarregar.

Número da sorte: 5 | Cor: Azul-claro

Libra

O equilíbrio entre razão e emoção será essencial hoje. Assuntos do coração podem exigir mais paciência e sensibilidade. Confie na sua intuição.

Número da sorte: 7 | Cor: Rosa

Escorpião

Transformações internas estão acontecendo e você pode sentir necessidade de se reinventar. Aproveite para abandonar velhos hábitos. Dia ótimo para renovações.

Número da sorte: 13 | Cor: Preto

Sagitário

O desejo de liberdade estará forte, mas cuidado para não agir de forma impulsiva. Um convite inesperado pode trazer boas surpresas.

Número da sorte: 3 | Cor: Laranja

Capricórnio

Assuma o protagonismo em projetos que você acredita. Seu esforço será reconhecido. No amor, esteja mais aberto para novas experiências.

Número da sorte: 8 | Cor: Cinza

Aquário

Boas ideias surgirão ao longo do dia. Registre tudo para não esquecer. Evite discutir sobre temas delicados, opte pela leveza.

Número da sorte: 22 | Cor: Turquesa

Peixes

A sensibilidade estará aguçada. Cuidado para não absorver os problemas alheios. Dedique tempo para atividades que alimentem sua alma.

Número da sorte: 2 | Cor: Lilás

Se quiser, também posso criar uma versão especial para postar em redes sociais com imagens ou frases curtas. Gostaria?