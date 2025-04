Educação se reúne com Detran-SP para adequação de frota do transporte – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Na manhã esta terça-feira, 29, a Secretaria de Educação de Ubatuba recebeu representantes do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) para uma reunião técnica de alinhamento de procedimentos e orientações sobre as novas exigências legais do transporte escolar municipal.

Durante a reunião, foram apresentadas as atualizações do setor previstas para o ano de 2025, dentre elas, a obrigatoriedade de inspeções semestrais nos veículos escolares, conforme determinações da Portaria Normativa Nº 11/2023 e do Código de Trânsito Brasileiro. As inspeções devem ser realizadas em Instituições Técnicas Licenciadas (ITLs) autorizadas pela Senatran, garantindo padrões de segurança veicular e regularidade da frota.

“Nosso objetivo é assegurar que todas as crianças sejam transportadas com segurança e conforme as normas legais. Essa articulação com o Detran é essencial para mantermos o padrão de qualidade e fiscalização que a educação municipal exige”, explicou o chefe de gabinete do secretário de Educação, Marco Reale.

“Estamos acompanhando de perto as atualizações e prestando todo o suporte necessário aos profissionais da área. Com o apoio do Detran-SP, temos condições de garantir uma transição adequada às novas normas”, complementou o secretário da pasta, Josué Gulli.

Confira as novas exigências do Detran:

Principais Exigências para Condutores

Para atuar no transporte escolar, os motoristas devem atender aos seguintes requisitos:

Idade mínima de 21 anos .

. Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias D ou E , registrada no estado de São Paulo, válida e sem restrições.

nas categorias , registrada no estado de São Paulo, válida e sem restrições. Curso de Transporte Escolar válido e registrado na Carteira Digital de Trânsito (CDT).

válido e registrado na Carteira Digital de Trânsito (CDT). Exame toxicológico periódico .

. Ausência de mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses .

. Certidão negativa de antecedentes criminais para crimes como homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores.

Requisitos para os Veículos

Os veículos destinados ao transporte escolar devem cumprir as seguintes exigências:

Inspeção veicular obrigatória a cada seis meses , realizada em Instituições Técnicas Licenciadas (ITLs) credenciadas pela Senatran .

, realizada em Instituições Técnicas Licenciadas (ITLs) credenciadas pela Senatran . Idade máxima de 10 anos desde a fabricação, conforme projeto de lei em tramitação .

desde a fabricação, conforme projeto de lei em tramitação . Equipamentos obrigatórios , incluindo: Cintos de segurança em todos os assentos. Extintor de incêndio adequado. Dispositivos para quebra ou remoção de vidros em caso de emergência. Adesivagem lateral amarela com a inscrição “ESCOLAR”. Faixas reflexivas para melhor visibilidade. Janelas com abertura limitada a 10 centímetros.

, incluindo:

Fiscalização e Penalidades

O Detran-SP intensificou as fiscalizações por meio das Operações Transporte Escolar Seguro (OTES), iniciadas em junho de 2024. Motoristas e veículos irregulares estão sujeitos a penalidades, incluindo multa de R$ 1.467, sete pontos na CNH e remoção do veículo ao pátio