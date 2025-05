Dorival Júnior assume oficialmente comando técnico do Corinthians

O Corinthians anunciou a contratação do técnico Dorival Júnior na tarde desta segunda-feira (28), um dia após o time masculino sofrer goleada (4 a 0) do Flamengo fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Esta será a primeira passagem do treinador, de 63 anos, pelo clube paulista, atual 12º colocado na tabela. O vínculo com o Timão vai até o fim de 2026. A estreia de Dorival á será próxima quarta (30), fora de casa, contra o Novorizontino, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida terá início às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

“É um momento importante da minha carreira. Espero deixar um legado dentro de um trabalho que já vinha acontecendo. A comissão técnica anterior comandada pelo Ramón fez um belo trabalho e nos deixa em um momento especial. Espero dar sequência a tudo isso e alcançar os melhores resultados por essa grande equipe”, disse o ex-treinador da seleção brasileira, demitido há um mês, após comandar a Amarelinha em 16 partidas (sete vitórias, sete empates e três derrotas).

Com as negociações em curso com a diretoria do clube desde a última sexta (25), Dorival esteve no Maracanã no domingo (17) e acompanhou de perto o revés do Timão. Entre outros problemas, o time vem sofrendo com falhas sistemáticas na defesa: levou 33 gols em 29 jogos. Além do Brasileirão e da Copa do Brasil, o clube também disputa a Copa Sul-Americana. Durante a assinatura do contrato, Dorival exaltou a torcida corintiana.

"É uma torcida fiel que não desiste em momento nenhum. Isso é uma marca registrada. Espero vivenciar tudo isso. Se Deus quiser, darei o meu melhor para todos os torcedores. Ao final da temporada, que possamos lutar por todas as competições que estamos disputando", projetou Dorival, que já treinou outros grandes times como Flamengo, Internacional, Cruzeiro, Vasco e Atlético-MG.

Dorival substituirá o treinador Ramón Díaz, desligado do clube no último dia 17. O novo técnico do Corinthians comandou o primeiro treino com o elenco nesta tarde. Dorival inicia sua caminhada no clube junto com os auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Sotero; e o preparador físico Celso de Rezende.