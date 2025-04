Conselho lança Campanha do Fundo Municipal do Idoso – Prefeitura Municipal de Ubatuba

O Conselho Municipal do Idoso, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social de Ubatuba, lança campanha de conscientização para incentivar contribuintes a destinarem parte do Imposto de Renda (IR) ao Fundo Municipal do Idoso.

A destinação pode ser feita diretamente na declaração anual do IR, referente ao ano-base 2024, cujo prazo de entrega vai até o dia 30 de maio de 2025.

O incentivo fiscal está previsto na Lei do Imposto de Renda e no Estatuto do Idoso (Lei Federal nº 10.741/2003), permitindo que parte do imposto devido seja aplicada em ações que garantam os direitos da pessoa idosa em Ubatuba.

Pessoa jurídica: empresas tributadas pelo lucro real podem destinar até 1% do imposto devido ao Fundo Municipal do Idoso, concorrendo com outras doações incentivadas dentro desse mesmo limite.

Pessoa física: contribuintes que utilizarem o modelo completo da declaração podem deduzir até 6% do imposto devido, considerando o conjunto de doações incentivadas. Isso se aplica tanto para quem tem imposto a pagar quanto para quem tem imposto a restituir.

A doação realizada até o último dia útil de dezembro de um ano pode ser abatida do imposto na declaração entregue até o final de maio do ano seguinte. Aos interessados em apoiar esta campanha pode ser feito com os seguintes dados:

CNPJ do fundo municipal do idoso- nº 25.529.509/0001-57

Agência 2748-0 – Ubatuba/SP

Conta nº 28308-8

Passo a passo para realizar a doação ao Fundo Municipal do Idoso: