Conselho inicia primeira etapa da 5ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI) iniciou, nesta terça-feira (29), a primeira etapa da 5ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, que neste ano traz como tema o ‘Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participações’. A pré-conferência aconteceu na Faculdade Unineves, no bairro Tambiá.

A abertura contou com a presença da secretária executiva de Direitos Humanos e Cidadania, Benicleide Silvestre; e a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, Angélica Costa, além da participação de idosos e representantes de entidades governamentais e não governamentais.

“Essa pré-conferência e essa conferência nos traz motivação de continuar lutando, garantindo e efetivando direitos para quem mais precisa. A política do idoso ainda precisa ser muito dialogada, ainda temos muito o que avançar, mas hoje temos um gestor, nosso prefeito Cícero Lucena, que tem um olhar para a política do idoso e tem esse interesse maior de ter qualidade de vida, que garanta ao idoso dignidade, espaços onde ele possa ter lazer e cultura, por meio dos Cras, do Centro de Referência e de atividades em grupos de convivência”, destacou Benicleide Silvestre.

“Este é um momento de grande importância para reafirmarmos o compromisso com a promoção dos direitos, da dignidade e da qualidade de vida da pessoa idosa em nosso município. Aqui é o momento para termos vez e voz para discutir os direitos da pessoa idosa e vamos escolher as pautas que serão discutidas na Conferência Municipal”, frisou Angélica Costa.

Neste primeiro momento, um grupo se reuniu para iniciar o debate sobre os temas dos cinco eixos que serão abordados na Conferência, levantando propostas que serão discutidas com os demais conferencistas nos dias 22 e 23 de maio. “Nosso objetivo, com esses encontros, é construir, juntos, políticas mais inclusivas, respeitosas e que garantam a autonomia, o respeito e a proteção integral da pessoa idosa”, completou a presidente do Conselho.

Entre as idosas presentes ao evento, estava Isabel Evangelista, que representou o grupo de convivência do Cras e o Centro de Convivência Viver Bem, que promove atividades físicas para os idosos. “Eu busco praticar toda atividade física. Já acordo e vou para a praça e também faço artesanato, dança, e sempre com as minhas amigas. E hoje estou aqui para representar os idosos, que merecem tanto respeito e, acima de tudo, um envelhecimento feliz, cheio de saúde”, afirmou.

Além do trabalho realizado em parceria com a Prefeitura de João Pessoa, o Conselho contou com o apoio da Unineves, que cedeu o espaço para a realização do evento, e da artista Avanir, que realizou uma apresentação cultural com seu boneco Jajão.

Conferência – A 5ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa vai acontecer nos dias 22 e 23 de maio, no Unipê, bairro de Água Fria.

Programação:

Dia 22/05 (tarde):

12 às 14h – Credenciamento;

13h – Apresentação Cultural;

14h Abertura e Mesa de Autoridades;

14h30 – Palestra magna;

15h – Leitura e aprovação do Regimento da 5ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de João Pessoa;

16h – Encerramento e coffee break.

Dia 23/05 (manhã):

8h30 – Acolhimento e coffee break;

9h – Grupos de trabalho com os Eixos Temáticos: Eixo I –Financiamento das Políticas Públicas para ampliação e garantia dos direitos sociais; Eixo II – Fortalecimento das Políticas para a proteção à vida, à saúde e ao acesso ao cuidado integral da pessoa idosa; Eixo III – Proteção e Enfrentamento a todas as formas de violência, abandono social e familiar da pessoa idosa; Eixo IV – Participação Social, Protagonismo e Vida Comunitária na perspectiva das múltiplas velhices; Eixo V – Consolidação e Fortalecimento da atuação dos Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa como Política do Estado Brasileiro.

11h – Finalização dos grupos de trabalho por Eixo Temático;

11h30 – Almoço;

13h30 – Plenária (debate das aprovações das propostas);

16h – Plenária Final (Eleição e apresentação dos delegados);

16h30 – Coffee break