Com foco no mercado de trabalho, Governo de MS lança plataforma MS Qualifica Digital – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

A plataforma inovadora “MS Qualifica Digital”, que integra qualificação profissional e empregabilidade, foi lançada hoje (30) pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Com ambiente favorável aos negócios, que garante geração de vagas de trabalho, Mato Grosso do Sul possui a 5ª menor taxa de desocupação do Brasil, de 3,7%. O Estado também apresenta nível de ocupação acima de 60%, e rendimento médio de R$ 3.504, acima da média nacional que é R$ 3.346.

“Esse projeto tem feito com que o Mato Grosso do Sul atinja esse índice, com uma das menores taxas de desocupação do Brasil. É um instrumento para conexão entre a oportunidade, a vaga, e aquele que precisa de trabalho. E como foi mostrado, não só a conexão, mas a qualificação. O aplicativo também é um instrumento de qualificação e aí entram os parceiros, o Sistema S, a indústria”, explicou o governador Eduardo Riedel.

O MS Digital é um ambiente inteligente, gratuito e 100% digital, criado para facilitar o acesso de trabalhadores, empresas e instituições de ensino a novas oportunidades de capacitação e contratação no Estado. O serviço esta disponível no site msqualifica.ms.gov.br e também pelo aplicativo MS Digital (Android e iOS).

“Junto com o Voucher Desenvolvedor, este é um programa que dá resultados e mostra que quando a gente para a demanda, conseguimos conectar melhor as empresas e as pessoas que buscam o mercado de trabalho”, disse o secretário Jaime Verruck (Semadesc).

Com acesso seguro via conta gov.br, a plataforma garante navegação simples e inclusiva, permitindo que todos utilizem suas funcionalidades — independentemente do nível de familiaridade com tecnologia.

“Sempre existiu a qualificação profissional, no entanto era feita desconectada do desenvolvimento econômico. A mudança nesse governo, foi mapear a demanda do setor produtivo, e criar programas e projetos que atendessem a empregabilidade, o que o empregador necessita”, disse a diretora-presidente da Funtrab (Fundação do Trabalho), Marina Dobashi.

O MS Qualifica Digital é voltado para trabalhadores que desejam se capacitar ou encontrar vagas de emprego, empresas que precisam divulgar oportunidades e contratar profissionais qualificados e ainda instituições de ensino que oferecem cursos de capacitação profissional. A plataforma integra dados com a Funtrab, ampliando ainda mais o alcance de currículos, vagas e cursos para todos os usuários.

“A gente tem feito com que a demanda não fique sem resposta para as pessoas que precisam e querem trabalhar. E a consequência direta disso é no social. Nós temos diminuído ano a ano o apoio social porque a pessoa consegue emprego. Para nós é o melhor programa social que existe, emprego, renda, dignidade, fruto desse esforço que privado e público tem feito no casamento dessas oportunidades com as pessoas que precisam”, finalizou Riedel.

