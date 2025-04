Campanha de incentivo à coleta seletiva estará em feira livre do Engenho da Rainha no sábado – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Coleta seletiva atende a 117 bairros da cidade – Divulgação/Comlurb

A Comlurb promove, neste sábado (03/05), a campanha de incentivo à coleta seletiva na feira livre da Rua Mário Ferreira, no Engenho da Rainha, na Zona Norte, a partir das 9h. A campanha começou em março de 2023, em pontos de grande visibilidade das zonas Norte, Sul, Central e Oeste, com foco direcionado às praças e às praias. Desde o ano passado, as ações se concentram nas feiras livres de todas as regiões da cidade. O evento deste sábado contará com a presença do Chegando de Surpresa, grupo musical composto de garis que fazem canções sobre o descarte correto do lixo.

Durante a campanha, são distribuídos panfletos informativos e técnicos que tiram dúvidas e orientam a população. A Coleta Seletiva atende a 117 bairros da cidade. Todo o material é entregue gratuitamente a 29 cooperativas de catadores, que fazem a separação e comercializam os produtos. O lixo reciclável garante assim trabalho e renda aos cooperativados, beneficiando cerca de 450 famílias.

Atualmente, o recolhimento na porta dos moradores é feito uma vez por semana, em dias alternados aos da coleta domiciliar. A população pode se informar sobre o dia e o horário da coleta em cada rua na página https://comlurb.prefeitura.rio/servico/coleta-seletiva/. Caso a rua não esteja incluída, o pedido de inclusão pode ser feito pela Central de Atendimento 1746 da Prefeitura.

Para que o ciclo da reciclagem obtenha êxito cada vez maior, é fundamental que os moradores participem desse processo, promovendo a separação do lixo em suas residências. A Comlurb garante a limpeza de todas as feiras livres da cidade, com a varrição da extensão da feira e do entorno, e limpeza hidráulica com água de reuso. A Companhia pede a colaboração dos feirantes para que os resíduos sejam acondicionados corretamente em contêineres ou em sacos plásticos para facilitar o trabalho dos garis e dar ainda mais agilidade ao serviço de limpeza.