Bonito terá ponto facultativo nesta sexta-feira (02) – Prefeitura Municipal de Bonito

A Prefeitura Municipal de Bonito, por meio do Decreto nº 134, de 25 de abril de 2025, informa que será ponto facultativo nas repartições públicas municipais na próxima sexta-feira, dia 02 de maio de 2025.

A medida considera o feriado nacional do Dia do Trabalhador, celebrado em 1º de maio (quinta-feira), e está em conformidade com o Decreto Estadual nº 2, de 16 de janeiro de 2025, que estabelece os dias de ponto facultativo para o ano em curso.

O ponto facultativo será válido para os órgãos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do município. Contudo, serviços essenciais como os de saúde e limpeza pública funcionarão normalmente, assim como atividades que, por sua natureza, não podem ser interrompidas.

Além disso, equipes da Vigilância Sanitária, Fiscais de Tributo e Postura Municipal e outros servidores com funções fiscalizatórias estarão atuando em regime de plantão durante o período.

Confira abaixo o Decreto nº 134 :