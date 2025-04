Vasco x SÃO JOSÉ ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (28/04)

Nesta segunda-feira, 28 de abril de 2025, o R10 Score Vasco da Gama entra em quadra para um confronto decisivo pelas oitavas de final do NBB Caixa. A equipe enfrenta o São José no jogo 3 da série, às 19h30, em São Januário, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais do NBB e do UOL Esporte no YouTube Vasco x São José.

Após vencer os dois primeiros confrontos da série, o Vasco está a uma vitória de garantir a classificação para as quartas de final do torneio. A expectativa é de casa cheia, com a torcida empurrando o time para mais um triunfo histórico na competição. Os ingressos estão à venda a partir de R$20 na Bilheteira Digital, e o clube reforçou a importância do apoio do torcedor neste momento crucial.

Comandado por Léo Figueiró, o Gigante do Basquete vem demonstrando muita força nesta temporada. Destaque também para o ala Rafael Paulichi, que recentemente alcançou a marca de 500 pontos na competição, consolidando-se como uma das peças-chave da equipe. Em entrevista, Paulichi destacou a importância do incentivo vindo das arquibancadas: “Sentimos a energia da torcida e isso nos impulsiona dentro de quadra.”

No último jogo, o Vasco venceu o São José por 89 a 83, em uma partida equilibrada, mas onde o time cruzmaltino soube controlar a vantagem no momento decisivo. Agora, com a vantagem de 2 a 0 na série melhor de cinco, o time carioca busca fechar o confronto em casa para seguir firme em busca do título.

Além de promover o basquete, o Vasco vem aproveitando o bom momento em outras modalidades, como o futsal feminino e o remo, mostrando a força do clube em várias frentes esportivas.

A expectativa para o jogo desta segunda é de mais um grande espetáculo, tanto dentro quanto fora da quadra. Com o apoio da torcida e a motivação dos jogadores, o Vasco espera confirmar sua vaga nas quartas de final e seguir na luta pelo título do NBB Caixa.

