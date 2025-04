Ubatuba fortalece sua atuação na gestão previdenciária estadual – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Na última semana, representantes do IPMU de Ubatuba, juntamente com a prefeita Flavia pascoal, estiveram presentes no 21º Congresso Estadual de Previdência da APEPREM, realizado em Campos do Jordão e que reuniu autoridades, especialistas e representantes de Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) de todo o estado.

A equipe do IPMU (Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba), juntamente com Conselheiros Deliberativos e Fiscais, também esteve presente, reforçando a busca contínua por atualização e aprimoramento técnico.

A presidente do IPMU, que atualmente exerce a vice-presidência da APEPREM, Sirleide Silva, moderou palestras durante o evento, e o Assessor de Gestão Previdenciária, Lucas Gustavo Castanho, apresentou uma palestra sobre os desafios da Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) para os RPPS.

“Participar de um congresso como este é fundamental para que possamos aprimorar nossas práticas de gestão, compartilhar experiências e nos manter atualizados sobre as constantes mudanças no cenário previdenciário. Nosso compromisso é garantir a segurança e a sustentabilidade do regime próprio para todos os servidores”, afirmou Sirleide.

A prefeita de Ubatuba, Flavia Pascoal, participou da abertura oficial do evento, representando todos os prefeitos e governantes presentes. Em seu discurso, ela destacou a responsabilidade dos gestores na condução dos regimes previdenciários e a importância de uma gestão comprometida com a sustentabilidade financeira e social.

“Foi um momento importante para refletir sobre os avanços da nossa gestão. Seguimos firmes, com compromisso e respeito a quem faz a diferença no serviço público”, destacou, Flavia Pascoal.

O congresso abordou temas fundamentais como regras de concessão de benefícios, fiscalização, investimentos, governança, controle interno e licitação, além de contar com a participação de representantes do Ministério da Previdência, que trataram sobre os novos procedimentos de fiscalização e prestação de contas.