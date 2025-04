Trabalha Rio estará esta semana em cinco bairros  – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A equipe do Trabalha Rio estará nesta terça-feira no Jardim Maravilha – Roberto Moreyra/SMTE

A van do Trabalha Rio percorrerá esta semana cinco bairros da cidade. A primeira parada será nesta terça-feira (29/4), no Jardim Maravilha, em Guaratiba. O serviço de cadastramento de currículos e encaminhamento de profissionais para vagas de emprego em empresas parceiras da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) estará a postos de 9h às 14h, na esquina da Rua Pedro Osório com Foz de Gregório 45. Na ação em conjunto com a Secretaria Municipal de Coordenação Governamental (SMCG), em parceria com a Central 1746, serão oferecidos diversos serviços da Prefeitura do Rio.

Na quarta-feira (30/4), o programa da SMTE será levado à Comunidade da Grota, na Rua Joaquim de Queiroz, 8, também de 9h às 14h. E, no 1º de maio, a equipe do Trabalha Rio estará no Festival do Trabalhador, no Parque Madureira Mestre Monarco, de 9h às 16h.

– Nesta semana tão especial, que vamos celebrar o Dia do Trabalhador, planejamos ações para encaminhar o maior número de pessoas que estejam em busca de uma oportunidade. E convidamos a todos para participar conosco do Festival do Trabalhador na quinta-feira, pois a Prefeitura do Rio oferecerá, além do Trabalha Rio, muitos serviços no Parque de Madureira. E teremos várias atrações, como shows de Mumuzinho, Samba que Elas Querem e das baterias das escolas de samba Unidos de Bangu e Império Serrano – assinalou o secretário municipal de Trabalho e Renda, Manoel Vieira.

No dia 3 de maio, o Trabalha Rio estará na Praça Condessa sem número, no Rio Comprido, comemorando os 214 anos do bairro, em uma ação em parceria com a Secretaria de Ordem Pública (Seop), e na Rua Lúcio José Filho, 921, em Anchieta, de 9h às 14h. Quem não puder ir às ações itinerantes do programa, pode se inscrever no banco de oportunidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda pela internet.

Pessoas sem acesso à rede também podem se inscrever presencialmente em um dos sete postos da Central do Trabalhador, nos seguintes endereços: Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997, no CIAD); Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº); Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 931); Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080); Jacarepaguá (Av. Geremário Dantas, 1.400, salas 248 e 268); Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58) e Tijuca (Rua Camaragibe, 25). Os postos funcionam de segunda-feira a sexta-feira, de 8h às 16h.

Os candidatos devem levar RG, CPF, PIS e currículo para fazer a inscrição. Pessoas com deficiência podem enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou comparecer ao Centro de Atenção à Pessoa com Deficiência (CIAD), referência na busca e na oferta de oportunidades de emprego para pessoas com deficiência no município, no Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997).