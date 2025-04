Secretaria da Mulher realiza 2ª edição do “Dia da Beleza” com a participação de trabalhadoras que atuam na limpeza do Paço Municipal

Fotos: Rose Campos

Após iniciar com o êxito o projeto de “Dia da Beleza”, em 1º de abril, a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Mulher (Semul), em parceria com o Fundo Social de Solidariedade (FSS), realizou nesta segunda-feira (28), a segunda edição do projeto, desta vez com a participação de várias trabalhadoras da limpeza que atuam no Paço Municipal.

Todas foram recebidas com um farto café da tarde, na sede da Secretaria da Mulher, com as boas-vindas da secretária Rosângela Perecini, de toda a equipe da Semul.

A ação, mais uma vez, teve a participação de parceiros da iniciativa privada, vários profissionais da área da beleza e bem-estar, que doaram seus serviços. Foram sorteadas as convidadas que, ao fim de sua jornada de trabalho, receberam tratamento vip. Começando com uma massagem facial com fins estéticos e relaxantes, em seguida, passaram pela maquiagem e penteado. Também puderam escolher, na Boutique Solidária, os looks que mais combinavam com o estilo individual de cada uma. Além de trajar as roupas para as fotos, elas puderam levar para casa as peças escolhidas.

“É uma alegria poder receber essas mulheres aqui e proporcionar para todas, não apenas um dia de beleza, mas acolhimento, com carinho e muita emoção. Proporcionando atenção e valorizando cada trabalhadora. É também nossa forma de agradecer por tudo que elas nos proporcionam no dia a dia, com sua dedicação”, disse a secretária da Mulher, Rosângela Perecini.

A iniciativa foi muito bem-vinda, como demonstraram pelas reações. “Quem não gosta de se cuidar? Por uma roupa boa, ainda com cuidados de maquiagem, cabelo e até massagem. Vou aproveitar para curtir muito em casa, com minha família, esse novo visual. Vou chegar com a autoestima lá em cima, e isso muda tudo”, conta Geni Bezerra da Silva, uma das mulheres escolhidas para passar pelo Dia da Beleza.

“Gostei muito do resultado. Eu escolhi uma roupa que tem o meu estilo. Até fiquei em dúvida, com um vestido, mas acho que gostei mais desta mesmo”, revelou sua colega de trabalho, Sabrina Aparecida Sales de Araújo, lembrando que a oportunidade para se arrumar dessa forma não acontece toda hora. “No dia a dia é muito corrido. Então, não é sempre que temos tudo isso à mão, então, vou para casa, mas poder namorar um pouco, me sentindo mais bonita”.

A haitiana Silvie Mailiceta também se mostrou feliz por poder receber os serviços de beleza em um dia que não esperava. “Gosto muito de me arrumar. De fazer maquiagem. Por isso, fiquei feliz que me chamaram”, acrescentou.

Quem também se sentiu gratificada de olhar para o espelho foi Samanta Galdino da Silva Mendes. “Está sendo tudo maravilhoso! A gente que é mulher não tem muito tempo. E hoje é nosso dia! Eu me surpreendi pelo resultado. Gostei de tudo. Porque em casa nem sempre a gente consegue se arrumar. Ainda mais que tenho uma filha de quatro aninhos. No dia a dia a gente esquece um pouco de nós mesmas. Mas é muito bom ser cuidada. Hoje eu vou voltar para casa muito zen, vou aproveitar meu dia!”, ela concluiu, falando de sentimentos comuns a todas elas: a gratidão e alegria que esta ação lhes proporcionou.