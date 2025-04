Saúde conclui reforma da Farmácia Central para maior conforto dos pacientes – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Posted on

Nesta sexta-feira (07), a equipe técnica da Secretaria do Meio Ambiente, com o apoio do Corpo de Bombeiros, resgataram um gato de rua, do topo de uma árvore, que fugiu durante o mutirão de castração. Os integrantes da equipe do corpo de bombeiros responsáveis pelo resgate do animal são o 1º Sargento Molino, Cabo Romano […]