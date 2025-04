São José terá 25 equipes na fase regional dos Joguinhos

Nei José Sant’Anna





A fase sub-regional dos Jogos Abertos da Juventude (Joguinhos) terminou no último fim de semana e contará com a participação de 25 equipes joseenses (14 modalidades) na fase regional, que será disputada no período de 5 a 25 de maio. O congresso técnico específico da fase regional, onde será conhecida a programação dos jogos, acontecerá nesta quarta-feira (30), em Taubaté.

As últimas equipes joseenses classificadas foram as de vôlei (m/f), vôlei de praia (m/f), xadrez (m/f) e futsal masculino. O vôlei avançou à fase regional com a vitória por 2 a 0 sobre Jacareí no masculino e 2 a 0 contra Santa Branca no feminino, em partidas realizadas no sábado (26) no ginásio do Teatrão.

O vôlei masculino joseense avançou com vitória sobre Jacareí | Foto: Divulgação

O vôlei de praia se classificou derrotando Santa Isabel por 2 a 0 no masculino (21×6 / 21/18) e no feminino (21×5 / 21×15) no Thermas do Vale, também no sábado (26). O xadrez passou para a fase regional com a vitória sobre Jacareí – 4 a 0 no feminino e 3 a 1 no masculino, sábado (26), no Teatrão.

Os garotos do xadrez venceram Jacareí no masculino e feminino | Foto: Divulgação

No vôlei de praia, vitória sobre Santa Isabel no masculino e feminino | Foto: Divulgação

Já o futsal masculino avançou com uma goleada sobre Santa Branca por 12 a 1, na última quinta-feira (24), em Jacareí. A única modalidade joseense que não conseguiu se classificar para a fase regional foi o tênis de mesa masculino e feminino, eliminado por Jacareí.

O futsal avançou à fase regional com goleada sobre Santa Branca | Foto: Divulgação

As equipes de atletismo (m/f), basquete feminino, futebol (m/f), futsal feminino, judô (m/f), tênis feminino e natação (m/f) entram direto na fase regional, enquanto que as ginásticas rítmica feminina e artística (m/f) acontecem somente na fase final.

Tanto a fase sub-regional quanto a regional são itinerantes e acontecem dentro da 2ª Região Esportiva do Estado, que compreende os municípios do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira.

Apenas o campeão de cada modalidade da fase regional disputará a fase final dos Joguinhos, que acontecerá em Lençóis Paulistas, de 13 a 22 de junho.

São José disputa os Joguinhos com aproximadamente 300 atletas com idade máxima de 18 anos completos, vinculados ao programa Atleta Cidadão, da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida.

Os Jogos Abertos da Juventude são promovidos pela Secretaria de Esportes do Estado, reunindo atletas com idade máxima de 18 anos (2007) completos ou a completar no ano da competição.



