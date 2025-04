São José Karatê se prepara para a Final Paulista

Lucas Lemes





A equipe de Karatê do programa Atleta Cidadão está pronta para mais um desafio desta temporada: a final do Campeonato Paulista, realizado pela Federação Paulista de Karatê (FPK) entre os dias 1 e 3 de maio, em São Bernardo do Campo/SP.

Equipe de Karatê Atleta Cidadão, prontos para as finais do estadual | Foto: Divulgação

Ao todo, participarão 22 atletas vinculados ao programa de formação de base esportiva da Prefeitura de São José dos Campos, das categorias sub-14 a sênior, dos gêneros masculino e feminino.

De acordo com a FPK, a expectativa é que mais de 2 mil lutadores do Estado entrem nos tatames, em busca da tão almejada vaga para o campeonato nacional.

