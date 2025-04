São José Basketball vence o Vasco no Rio e segue vivo no NBB

Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida

Com grande atuação defensiva, o Farma Conde São José Basketball venceu o R10 Score Vasco da Gama fora de casa por 81 a 78 na noite desta segunda-feira (28), no ginásio de São Januário, pelo terceiro jogo das oitavas de final do NBB Caixa, e forçou a realização da quarta partida da série.

Com o resultado, a série agora está 2 a 1 para a equipe Cruzmaltina, que ainda pode fechar a série no próximo confronto, enquanto os joseenses buscarão empatar a disputa por uma vaga na próxima fase.

As duas equipes voltam a se encontrar na próxima sexta-feira (2), às 19h30, pela quarta partida da série, na Farma Conde Arena. Os ingressos serão disponibilizados nesta terça-feira (29) para a torcida.

O ala/armador Adyel anotou 19 pontos, sendo 15 deles no último período, e foi o destaque da equipe na vitória. Ruivo, com 18 pontos, e Douglas dos Santos, com 12 pontos e sete rebotes, também se destacaram. Pelo lado mandante, o principal nome foi Paulichi, com 19 pontos.

“A gente precisava de uma vitória, viemos para cá com esse objetivo e felizmente conseguimos fazer a série voltar para São José. Essa vitória nos traz confiança e agora vamos descansar um pouquinho e trabalhar forte para conseguir uma nova vitória diante da nossa torcida. Ainda é uma situação de tudo ou nada, sabemos disso, mas confiamos que a Arena vai estar cheia e temos totais condições de trazer a série de volta para cá em um quinto jogo”, disse o armador e capitão do Farma Conde São José Basketball, Felipe Ruivo.

Nos playoffs, todas as séries serão disputadas no formato melhor-de-cinco jogos, no qual a equipe que vencer três partidas avança à próxima fase.

A tabela da série está assim:

Jogo 1 – 23/04 (quarta-feira) às 19h30 – Farma Conde São José Basketball 75 x 85 R10 Score Vasco da Gama – Farma Conde Arena

Jogo 2 – 26/04 (sábado) às 17h – R10 Score Vasco da Gama 89 x 83 Farma Conde São José Basketball – Ginásio de São Januário

Jogo 3 – 28/04 (segunda-feira) às 19h30 – R10 Score Vasco da Gama 78 x 81 Farma Conde São José Basketball – Ginásio de São Januário

Jogo 4 – 02/05 (sexta-feira) às 19h30 – Farma Conde São José Basketball x R10 Score Vasco da Gama – Farma Conde Arena

Jogo 5 – 05/05 (segunda-feira) às 20h – R10 Score Vasco da Gama x Farma Conde São José Basketball – Ginásio de São Januário (se necessário)

Fotos: Léo Lenzi/Agência NTZ



