Primeira etapa do Open de Jiu-Jitsu é sucesso em Ubatuba – Prefeitura Municipal de Ubatuba

O Ginásio Tubão, em Ubatuba, foi palco de um intercâmbio esportivo durante a primeira etapa do Ubatuba Open Jiu-Jitsu, realizada no último final de semana. O evento reuniu cerca de 200 atletas de diversas faixas etárias, desde a categoria mirim até a adulta, representando cidades do Litoral Norte, Vale do Paraíba e Sul Fluminense.

Organizado com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, o torneio proporcionou não apenas combates, mas também momentos de integração entre as academias e atletas de diferentes localidades.

“Avalio a competição como salutar para a região, com um nível técnico muito bom. Foi uma grande oportunidade para integração e fortalecimento das equipes”, destacou o coordenador da competição, Anaelson Ribeiro.

“Investir e apoiar eventos como esse é fundamental para fortalecer nossas modalidades esportivas e incentivar novos talentos. O Jiu-Jitsu é uma ferramenta de disciplina e cidadania para nossos jovens”, afirmou o secretário de Esportes e Lazer, Saulo Souza.

Resultados por equipe

Mestre Wilson (Ubatuba/SP) – 5.620 pontos

Rio BJJ (Paraty/RJ) – 1.670 pontos

Carlos Xuxa (Taubaté/SP) – 1.430 pontos

JD Team BJJ (Ubatuba/SP) – 840 pontos

UFT Ubatuba Fight (Ubatuba/SP) – 620 pontos

Resultados Individuais

Absoluto Faixa preta

1º lugar – Guilherme (Equipe Mestre Wilson – Ubatuba/SP)

2º lugar – Anaelson Ribeiro (Equipe Mestre Wilson – Ubatuba/SP)

3º lugar – José Geraldo (Equipe Carlos Xuxa – Taubaté/SP)

3º lugar – Diego São Paulo

Absoluto Faixa Roxa

1º lugar – Erik Ximenes (Equipe DJ TEM – Ubatuba/SP)

2º lugar – Lucas (Equipe Rio BJJ – Paraty/RJ)

Absoluto Faixa azul

1º lugar – Daniel Moreira (Equipe Mestre Wilson – Ubatuba/SP)

2º lugar – JP Breno (Equipe Mestre Wilson – Ubatuba/SP)

3º lugar – Lucas (Equipe Carlos Xuxa – Taubaté/SP)

Absoluto Faixa Branca

1º Lugar – Gustavo Lobo (Equipe Mestre Wilson – Ubatuba/SP)

2º Lugar…………..(Equipe Boge JJ – Caraguatatuba/SP)

3º Lugar – Wesley (Equipe Mestre Wilson – Ubatuba/SP)

Jiu-Jitsu em destaque no Brasil e em São Paulo

Reconhecido mundialmente como o berço do Jiu-Jitsu brasileiro (BJJ), o Brasil tem na modalidade uma das suas maiores expressões esportivas. Com raízes nas artes marciais japonesas e desenvolvimento próprio no país, o BJJ se consolidou como base técnica para atletas em grandes torneios nacionais e internacionais, como os campeonatos da IBJJF e eventos do UFC.

No estado de São Paulo, o Jiu-Jitsu é uma das modalidades mais praticadas em academias e centros esportivos. A atuação de entidades como a Federação Paulista de Jiu-Jitsu Esportivo (FPJJE) tem impulsionado o crescimento da modalidade.

Próximas etapas do Open Jiu-Jitsu