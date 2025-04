Prefeitura registra 316 doses aplicadas no “Sextou com Vacina” – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Na última sexta-feira, 28, a Secretaria de Saúde de Ubatuba realizou mais uma edição do evento “Sextou com Vacina” – um programa que acontece desde 13 de agosto de 2021.

Ao todo, 316 doses de vacinas foram aplicadas em diferentes pontos do município.

As aplicações foram distribuídas da seguinte forma: 22 doses no Perequê Mirim, 21 doses na Maranduba, 51 doses no Cícero Gomes, 142 doses no Ipiranguinha, 42 doses na Estufa I e 38 doses no Perequê-Açu.

O “Sextou” é considerado um grande sucesso dentre as ações da Secretaria de Saúde: em 2021, foram cinco ações específicas do sextou como foco para imunização da Covid-19. O programa foi retomado em abril de 2023 e, até agora, foram realizadas 20 edições incluindo a vacinação de rotina. A maior ação registrada pela pasta foi na época da Covid, com mais de 1000 vacinas aplicadas.

Essa iniciativa oferece vacinação em horário estendido, das 8h às 21h, em diversas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade, facilitando o acesso à imunização para trabalhadores e pessoas que não conseguem comparecer às unidades de saúde durante o horário comercial.​

Manter a carteirinha de vacinação em dia é essencial para a saúde individual e coletiva. As vacinas protegem contra diversas doenças, muitas das quais podem ter complicações graves ou até fatais. “Além de garantir a imunização pessoal, estar com as doses em dia contribui para a chamada imunidade de rebanho, ajudando a controlar surtos e protegendo pessoas mais vulneráveis, como bebês, idosos e indivíduos imunossuprimidos. A atualização da carteira também evita transtornos em situações como matrículas escolares, viagens internacionais e exigências trabalhistas. Por isso, é fundamental acompanhar o calendário vacinal e aproveitar campanhas como o “Sextou com Vacina” para manter a proteção sempre em dia”, reforçou a enfermeira Coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Alyne Ambrogi.