Posse do Conselho Municipal da Pessoa Idosa – CMDPI – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratinguetá realizou, na manhã desta terça-feira (29), a posse do Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Guaratinguetá – CMDPI.

Vale ressaltar que o conselho tem o papel de democratizar e elaborar políticas públicas voltadas à qualidade de vida dos idosos.

Segue abaixo a lista dos novos empossados:

✅Representantes do Poder Público

Representante da Secretaria Municipal de Administração: Titular – Luciana Ferreira dos Santos Suplente – Sandra Valéria Soares

Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social – Proteção Social Básica: Titular – Luciana Brum Barbosa Torres Suplente – Marina Kazue Suzuki

Representante da Proteção Especial: Titular – Lúcia Zimmerman Espíndola Suplente – Júlio César Lazarine dos Reis

Representante da Secretaria Municipal da Fazenda: Titular – Thaís da Silva Baptista

Representante da Secretaria Municipal da Saúde: Titular – Vera Lúcia da Cruz Suplente – Jucely Lemes Barbosa Junqueira

✅Representantes da Sociedade Civil

Representante da área da Saúde, com atuação na área Geriátrica: Titular – Janete Garcia Suplente – Cristiane Aparecida da Silva

Representante da Ordem dos Advogados do Brasil – 19ª Subseção de Guaratinguetá: Titular – Rita de Cássia Santos Kelly Suplente – Édson Maurício Oliveira Cartier

Representante de Instituições de Longa Permanência para Idosos: Titular – Daiane de Campos Magalhães Suplente – Ana Clara de Jesus Joaquim Carvalho Ribeiro

Representante da Previdência Social ou do Benefício de Prestação Continuada – BPC: Titular – Telma Wayllant Tranjan Suplente – Deuzuita Nunes da Silva Bimestre

Representante de Grupos da Terceira Idade: Titular – Maria Alice Martins Rizi Suplente – Maria Aparecida de Oliveira Aquino Rosas

A posse dos novos membros do CMDPI marca um importante passo para o fortalecimento das políticas públicas voltadas à população idosa de Guaratinguetá. Com a colaboração entre o poder público e a sociedade civil, o conselho terá papel fundamental na promoção do bem-estar e da dignidade das pessoas idosas em nosso município.