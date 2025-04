Paysandu x Bahia, Escalações, Palpites, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (30/04)

O jogo entre Paysandu x Bahia marcado para acontecer nesta 21h30 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem Papão ue vai buscar a vitória em seus domínios.

Paysandu x Bahia: onde assistir ao vivo, horário, escalações e informações da Copa do Brasil 2025

A emoção da Copa do Brasil 2025 continua nesta quarta-feira (30), às 21h30 (horário de Brasília), com o confronto entre Paysandu x Bahia, no Estádio Mangueirão, em Belém (PA). O jogo é válido pela terceira fase do torneio nacional e será transmitido com exclusividade via streaming no Amazon Prime Video. Os torcedores também podem acompanhar os placares ao vivo pelo site e app da mrnews.

Onde assistir Paysandu x Bahia ao vivo?

Transmissão: Amazon Prime Video (streaming)

Placar em tempo real: mrnews

Para assistir ao duelo, é necessário ser assinante da plataforma Prime Video. O jogo não será exibido em TV aberta ou fechada.

Como chegam os times?

Paysandu:

O Papão da Curuzu vive um momento de pressão: são sete jogos sem vencer. Campeão da Copa Verde 2024, o time entra direto na terceira fase da Copa do Brasil e espera contar com a força da torcida em Belém para encerrar a má fase e abrir vantagem no confronto contra um adversário da Série A.

Bahia:

O Tricolor Baiano chega embalado. Após três vitórias consecutivas, o time comandado por Rogério Ceni quer manter o embalo e conquistar um bom resultado fora de casa. O clube entrou diretamente nesta fase por estar disputando a Libertadores da América.

Prováveis escalações

Paysandu:

Matheus Nogueira; Edílson, Lucas Freitas, Novillo, Reverson; Martínez, Leandro Vilela, Matheus Vargas; Borasi, Rossi, Benítez.

Técnico: Luizinho Lopes

Bahia:

Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo, Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga, Willian José.

Técnico: Rogério Ceni

Desfalques

Paysandu: Kevyn (entorse no joelho direito)

Kevyn (entorse no joelho direito) Bahia: Kanu, Arias e Ronaldo (departamento médico)

Detalhes da Partida

Competição: Copa do Brasil 2025 – 3ª fase (ida)

Copa do Brasil 2025 – 3ª fase (ida) Data: Quarta-feira, 30 de abril de 2025

Quarta-feira, 30 de abril de 2025 Horário: 21h30 (horário de Brasília)

21h30 (horário de Brasília) Local: Estádio Mangueirão – Belém, Pará

Estádio Mangueirão – Belém, Pará Transmissão ao vivo: Amazon Prime Video

Tempo real e estatísticas: Goal.com

Dica de Aposta

Análise de Dados

