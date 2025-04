PAT vai oferecer vagas de emprego durante a Festa do Trabalhador

José Roberto Amaral





Joseenses que forem apreciar a tradicional macarronada na 45ª Festa do Trabalhador na quinta-feira (1º) também terão a oportunidade de buscar uma colocação no mercado de trabalho.

Uma equipe do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) estará no local para atender as pessoas que buscam emprego. Caso preencham os requisitos, os candidatos já poderão sair com uma carta de encaminhamento para a entrevista na empresa que oferece a vaga.

A previsão é que sejam oferecidas no dia cerca de 600 vagas de trabalho para diferentes funções e atividades profissionais.

A relação completa de vagas poderá ser acessada a partir das 18h de quarta-feira (30) através do link do PAT no site da Prefeitura de São José.

O atendimento das pessoas será realizado na sala 2 da Escola Estadual Dorival Monteiro, localizada na Rua dos Pedreiros, 367, onde é realizada a Festa do Trabalhador. Na escola, serão colocados banners e placas indicativas do local onde será realizado o atendimento.

Trabalhadores interessados devem levar um documento de identificação e a carteira de trabalho, digital ou física. Além do PAT, também haverá atendimento para quem busca capacitação profissional através do programa Qualifica São José.

Macarronada

A macarronada, principal atração da festa, é esperada pelo público na comemoração que ocorre desde 1979 no bairro. O prato caseiro, com molho à bolonhesa, tem tempero e participação especial de servidores, voluntários e moradores do bairro, e será servido a partir das 12h.

Mas as comemorações do dia começam bem antes, com missa dedicada ao Dia do Trabalhador, na Paróquia Coração Eucarístico de Jesus (Praça 1º de Maio, 241), às 8h30.

O público infantil poderá aproveitar as atividades recreativas das 10h às 16h na Rua de Lazer, próxima à Praça 1º de Maio. Serão seis horas de brincadeira e cultura, com jogos e brinquedos diversos, pipoca, algodão-doce e muito mais.



