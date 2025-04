Palpites São Paulo x Náutico , Escalações, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (29/04)

O jogo entre São Paulo x Náutico marcado para acontecer nesta 21h30 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem SP que vai buscar a vitória em seus domínios.

Fonte Site de Notícias do Fluminense

Noticias do Fortaleza

Palpites Botafogo x Capital-DF , Escalações, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (30/04)

Palpites Fluminense x Aparecidense , Escalações, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (29/04)

São Paulo x Náutico: onde assistir, palpites e escalações – Copa do Brasil – 29/04/2025

Nesta terça-feira, 29 de abril, São Paulo e Náutico se enfrentam pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil 2025. A partida acontece no Estádio MorumBIS, em São Paulo, às 21h30 (horário de Brasília). O Tricolor Paulista estreia nesta edição da competição, enquanto o Timbu já superou duas fases para chegar até aqui. Confira neste artigo onde assistir, os palpites e as prováveis escalações.

Onde assistir São Paulo x Náutico ao vivo

SporTV (TV fechada)

(TV fechada) Premiere (pay-per-view)

São Paulo x Náutico: palpites para o jogo

Total de gols: mais de 2,5

Cotação: 1,75 na Superbet

Handicap São Paulo -0,75 no 1º tempo

São Paulo para marcar em ambos os tempos

Palpites Retrô x Fortaleza , Escalações, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (29/04)

Palpites Maringá x Atlético-MG , Escalações, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (29/04)

Cotação: 1,99 na F12Bet

O São Paulo chega para este duelo com boas atuações recentes, principalmente no primeiro tempo dos jogos. O time balançou as redes em 7 dos últimos 9 jogos e costuma começar os confrontos impondo um ritmo forte. Apesar disso, também sofreu gols em cinco dos últimos seis compromissos. Já o Náutico, apesar da fase difícil na Série C, marcou gols em 5 dos seus últimos 6 jogos.

A tendência é de um confronto movimentado no MorumBIS, com o São Paulo buscando se impor desde o início. Por isso, a expectativa é de mais de 2,5 gols na partida, com chances para o Tricolor marcar em ambos os tempos.

Situação dos times

São Paulo

O Tricolor vive uma sequência de nove partidas sem derrotas, vindo de empate por 1 a 1 contra o Ceará no último jogo pelo Brasileirão. A equipe, que venceu Santos e Libertad recentemente, aposta na força dos jovens de Cotia. Ryan Francisco, destaque das categorias de base, assumiu a titularidade com a ausência de Jonathan Calleri.

O técnico Luis Zubeldía deve contar novamente com jogadores poupados no último jogo, como Alan Franco, Cédric Soares e Marcos Antônio, além da possível volta de Lucas Moura, que inicia no banco.

Náutico

O Timbu atravessa um momento complicado na Série C, ainda sem vencer após três rodadas e na zona de rebaixamento. Vindo de derrota para o CSA por 2 a 1, o time de Pernambuco mudou de comando técnico, agora sob Hélio dos Anjos. Na Copa do Brasil, no entanto, o Náutico soma bons resultados, tendo eliminado Santa Cruz de Natal e Vitória.

Para o jogo contra o São Paulo, a equipe tem dúvidas em relação a João Maistro e Igor Pereira, que saíram lesionados na última partida.

Retrospecto recente

16/10/2013 – São Paulo 3 x 0 Náutico (Brasileirão)

– São Paulo 3 x 0 Náutico (Brasileirão) 03/09/2013 – Náutico 0 x 1 São Paulo (Brasileirão)

– Náutico 0 x 1 São Paulo (Brasileirão) 18/11/2012 – São Paulo 2 x 1 Náutico (Brasileirão)

– São Paulo 2 x 1 Náutico (Brasileirão) 15/08/2012 – Náutico 3 x 0 São Paulo (Brasileirão)

– Náutico 3 x 0 São Paulo (Brasileirão) 30/09/2009 – Náutico 1 x 2 São Paulo (Brasileirão)

Nos últimos cinco confrontos, o São Paulo venceu quatro vezes, enquanto o Náutico triunfou apenas uma.

Últimos jogos

São Paulo

26/04 – Ceará 1 x 1 São Paulo

23/04 – Libertad 0 x 2 São Paulo

20/04 – São Paulo 2 x 1 Santos

16/04 – Botafogo 2 x 2 São Paulo

13/04 – São Paulo 1 x 1 Cruzeiro

Náutico

26/04 – CSA 2 x 1 Náutico

19/04 – Náutico 0 x 0 Botafogo-PB

13/04 – Itabaiana 2 x 1 Náutico

18/03 – Náutico 1 x 0 América-RN

12/03 – Vitória 0 x 2 Náutico

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Cédric Soares, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Marcos Antônio, Alisson, Lucas Ferreira, Matheus Alves e Ferreirinha; André Silva.

Técnico: Luis Zubeldía.

Náutico: Muriel; Buiú, João Maistro (ou Rayan), Carlinhos e Luiz Paulo; Marco Antonio (ou Igor Pereira), Patrick Allan e Auremir; Kelvin, Vinícius e Paulo Sérgio.

Técnico: Hélio dos Anjos.

Tags: São Paulo x Náutico, Copa do Brasil 2025, onde assistir, palpites São Paulo Náutico, escalações São Paulo Náutico

Análise de Dados

Para uma análise detalhada dos resultados mais prováveis, placares e mais para este jogo acesse Palpite.net