Palpites Internacional x Maracanã , Escalações, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (29/04)

O jogo entre Internacional x Maracanã marcado para acontecer nesta 19 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem Inter que vai buscar a vitória em seus domínios.

Fonte Site de Notícias do Inter

Noticias do Maracanã

Internacional x Maracanã: Onde assistir ao vivo e detalhes do confronto pela Copa do Brasil

Internacional e Maracanã entram em campo nesta terça-feira, 29 de abril de 2025, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida será transmitida ao vivo pelos canais Sportv e Premiere. A cobertura em tempo real também poderá ser acompanhada pelo portal .

O duelo promete fortes emoções, já que o Internacional busca manter sua hegemonia jogando em casa, enquanto o Maracanã tentará surpreender o favorito e seguir vivo na competição nacional.

Momento das equipes

O Internacional chega embalado, focado em conquistar mais um título da Copa do Brasil. Com um elenco reforçado e entrosado, o time comandado por Eduardo Coudet aposta na força do Beira-Rio e no apoio da torcida para largar na frente.

Já o Maracanã, sensação do interior, vem confiante após boas atuações nas fases anteriores. O objetivo do time cearense é sair de Porto Alegre com um resultado positivo que o mantenha vivo para o jogo da volta.

Onde assistir Internacional x Maracanã

TV fechada : Sportv e Premiere

: Sportv e Premiere Streaming : Sem transmissão oficial

: Sem transmissão oficial Tempo real: Acompanhamento minuto a minuto em nosso site

Expectativa

A expectativa é de um duelo em que o Internacional, dono da casa, terá mais posse de bola e buscará o ataque desde o início. O Maracanã, por sua vez, deve adotar uma postura mais cautelosa, apostando em contra-ataques e nas jogadas de bola parada para tentar surpreender.

O vencedor deste confronto estará um passo mais próximo das oitavas de final da Copa do Brasil, uma das competições mais importantes e rentáveis do calendário do futebol brasileiro.

Análise de Dados

