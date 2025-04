Palpites Fluminense x Aparecidense , Escalações, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (29/04)

O jogo entre Fluminense x Aparecidense marcado para acontecer nesta 21h30 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem Flu que vai buscar a vitória em seus domínios.

Saiba como assistir Fluminense x Aparecidense ao vivo pela terceira fase da Copa do Brasil

O Fluminense entra em campo nesta terça-feira (29), às 21h30min (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, para enfrentar a Aparecidense pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil 2025.

Após a derrota por 2 a 0 para o Botafogo no último sábado (26), a equipe comandada por Renato Gaúcho busca se recuperar e iniciar a disputa do mata-mata com o pé direito. O jogo da volta entre Fluminense e Aparecidense está marcado para o dia 21 de maio, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia.

Onde assistir Fluminense x Aparecidense

O duelo terá transmissão ao vivo e exclusiva pelo Prime Video, serviço de streaming da Amazon. Para acompanhar, é necessário ser assinante da plataforma.

Arbitragem

A arbitragem do confronto será comandada por Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS). Ele será auxiliado por Maira Mastella Moreira (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS). O quarto árbitro será Tarcizo Pinheiro Caetano (RJ), e o responsável pelo VAR será Vinicius Furlan (SP).

Prováveis escalações

Fluminense:

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Bernal, Martinelli e Paulo Henrique Ganso; Canobbio, Jhon Arias e Germán Cano.

Técnico: Renato Gaúcho.

Aparecidense:

Matheus Alves; David Junio, Vanderley, Wellington Carvalho e Xavier; Dyego, Allef e João Marcos; Pedrinho, Kaio Nunes e Stéfano Pinho.

Técnico: Lúcio Flávio.

O Fluminense, embalado pela força de sua torcida no Maracanã, busca abrir vantagem já no primeiro jogo para garantir mais tranquilidade no confronto de volta. A Aparecidense, por sua vez, quer surpreender o time carioca e sair com um bom resultado fora de casa.

Análise de Dados

