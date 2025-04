Palpites Botafogo x Capital-DF , Escalações, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (30/04)

O jogo entre Botafogo x Capital-DF marcado para acontecer nesta 19 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje ttem Botafogo ue vai buscar a vitória em seus domínios.

Botafogo x Capital-DF: Tudo sobre ingressos, jogo da Copa do Brasil e últimas notícias

O Botafogo segue firme na temporada de 2025 e já se prepara para o próximo desafio: o confronto contra o Capital-DF pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida acontece no dia 30 de abril de 2025, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos. O Glorioso busca manter o bom momento, após vencer o Fluminense por 2 a 0 no último sábado (26), em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

Venda de ingressos para Botafogo x Capital-DF

Os ingressos para o duelo contra o Capital-DF já estão disponíveis para sócios-torcedores através do site botafogo.com.br/ingresso. A venda para o público geral começou no dia 28/04, às 12h, exclusivamente online. Já os pontos físicos de venda abriram no 29/04, no Estádio Nilton Santos e em General Severiano.

Setores disponíveis:

Leste Inferior

Leste Superior

Norte

Oeste Inferior (Botafogo)

Sul (Visitante)

Preços dos ingressos:

Setor Leste Inferior:

Plano Glorioso e Alvinegro: Grátis (Check-in)

Branco: R$ 100

Preto: R$ 80

Alvinegro OFF Rio: R$ 40

Setor Leste Superior:

Plano Glorioso e Alvinegro: Grátis (Check-in)

Branco: R$ 40

Preto: R$ 32

Alvinegro OFF Rio: R$ 16

Setor Norte:

Plano Glorioso e Alvinegro: Grátis (Check-in)

Branco: R$ 30

Preto: R$ 24

Alvinegro OFF Rio: R$ 12

Setor Oeste Inferior:

Plano Glorioso e Alvinegro: Grátis (Check-in)

Branco: R$ 80

Preto: R$ 100

Alvinegro OFF Rio: R$ 40

Áreas Premium:

O Estádio também conta com os camarotes Firezone e Star Arena Kids, oferecendo serviços diferenciados como open bar, open food, recreação infantil e shows ao vivo. Informações em camarotefirezone.com.br e camarotearenakids.com.br/star-arena-kids-botafogo.

Serviços e orientações para o dia do jogo

Abertura dos portões: 17h

17h Estacionamento Norte 1: Sócios Glorioso: R$ 30 Outros planos: R$ 40 (antecipado) / R$ 50 (na hora) Não-sócios: R$ 60 (antecipado) / R$ 70 (na hora)

(Vendas antecipadas pelo app Ingresse)

Gratuidade:

Crianças menores de 12 anos, idosos acima de 60 anos e Pessoas com Deficiência têm direito à gratuidade (retirada obrigatória com documento comprobatório).

Crianças menores de 12 anos, idosos acima de 60 anos e Pessoas com Deficiência têm direito à gratuidade (retirada obrigatória com documento comprobatório). Meia-entrada:

Disponível mediante apresentação do documento oficial que garante o benefício. Limitado a 40% da carga de ingressos.

Disponível mediante apresentação do documento oficial que garante o benefício. Limitado a 40% da carga de ingressos. Biometria facial:

Setores Leste Inferior, Leste Superior, Norte e Sul terão acesso exclusivamente via biometria facial. Cadastro obrigatório no site botafogo.bepass.com.br.

Notícias e desfalques do Botafogo

O técnico do Botafogo, Artur Jorge, terá desfalques importantes para o confronto contra o Capital-DF. Nathan Fernandes e Santiago Rodríguez continuam fora, em processo de recuperação. A ausência das duas peças ofensivas preocupa, especialmente após o alerta de que o Capital pode surpreender, conforme apurado no boletim do clube.

Ainda assim, o Botafogo vem embalado após a vitória no clássico contra o Fluminense e terá o apoio de sua torcida para sair em vantagem no jogo de ida.

Apostas e prognóstico para Botafogo x Capital-DF

Para quem gosta de palpites, o Botafogo entra como amplo favorito. As casas de apostas colocam o Glorioso com cotação média de 1.20 para vencer, enquanto o Capital-DF é tratado como grande azarão, com odds superiores a 10.00 para uma possível vitória.

Dicas de apostas:

Vitória do Botafogo no 1º tempo: O time da casa costuma começar forte no Nilton Santos.

O time da casa costuma começar forte no Nilton Santos. Ambas marcam – NÃO: Considerando a força defensiva do Botafogo e o nível do adversário, a tendência é que o Capital-DF tenha dificuldades para marcar.

Considerando a força defensiva do Botafogo e o nível do adversário, a tendência é que o Capital-DF tenha dificuldades para marcar. Placar Exato 2×0 ou 3×0 para o Botafogo: Repetindo o bom desempenho recente.

Fique ligado!

Siga acompanhando todas as novidades sobre o Botafogo:

