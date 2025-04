Orquestra Joseense se apresenta pela 1ª vez na Sala São Paulo

João Paulo Sardinha





Fundação Cultural Cassiano Ricardo

A Orquestra Joseense vai fazer história no próximo domingo (4), às 10h50, quando se apresenta pela primeira vez na Sala São Paulo.

O concerto, com repertório de compositores brasileiros, é gratuito. Os ingressos começaram a ser distribuídos gratuitamente ao meio-dia desta segunda-feira (28). As reservas são limitadas a quatro por pessoa.

A Orquestra Joseense, um dos projetos que integram o Programa de Formação Artística da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, terá a oportunidade de se apresentar no palco nobre da música clássica nacional.

Com qualidade acústica ímpar, a Sala São Paulo oferece um palco ideal para a música de concerto, desde apresentações sinfônicas até recitais de música de câmara.

A qualidade de som do espaço, reconhecida mundialmente, só é possível graças a uma variedade de elementos. A disposição dos balcões e seus desenhos frontais, o posicionamento do palco, a inexistência de carpetes ou cortinas, a espessura da madeira do palco, o desenho das poltronas, as paredes pesadas e, claro, o forro móvel que se tornou nossa marca registrada.

Programa

O concerto na Sala São Paulo, neste próximo domingo, terá composições de artistas brasileiros:

CLARICE ASSAD Três pequenas variações sobre o tema “A maré encheu”

ERNANI AGUIAR Quatro Momentos nº3

CARLOS DOS SANTOS Batuque de umbigada

CIBELLE J. DONZA Da Terra

EDMUNDO VILLANI-CÔRTES Os Borulóides

HEITOR VILLA-LOBOS Sinfonietta nº 1

William Coelho

Doutor e mestre em musicologia pela USP, é professor de regência coral na ECA/USP e regente titular da Orquestra Joseense, da Orquestra Abaporu e da Eos Música Antiga USP. Foi maestro preparador do Coro da Osesp e professor convidado da Academia de Regência da Osesp. É regente convidado de orquestras como a Osesp, a Sinfônica da USP e a Sinfônica de Piracicaba. Foi finalista do Prêmio Jovem Talento 2019 e sua tese de doutorado foi premiada pela USP. Em 2020 e 2022 regeu o Coro da Osesp no Fórum Econômico Mundial em Davos e no Americas Society em Nova Iorque.

Sobre a Orquestra

A Orquestra Joseense é um dos projetos que integram o Programa de Formação Artística da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, destinado a Jovens a partir de 16 anos, com o objetivo de desenvolver suas habilidades técnicas e artísticas, criando oportunidade de educação musical de qualidade a jovens talentos e capacitando-os à profissionalização.

A orquestra acolhe aprendizes de música de diversas iniciativas públicas ou particulares, que demonstram interesse em aprofundar seus estudos, com aulas teóricas, práticas de instrumentos de orquestra e prática de grupo com regência.

O projeto cultural tem o objetivo de formação musical, aperfeiçoamento de músicos instrumentistas, capacitação para a profissionalização artística e difusão da música instrumental.



