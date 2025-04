No coração do Pantanal, Governo de MS facilita acesso ao distrito de Porto Esperança com pontes e nova estrada

Para integrar e facilitar o acesso ao distrito de Porto Esperança, em Corumbá, o Governo do Estado construiu duas pontes sobre o córrego Mutum e a vazante Margarida, que encurtou a distância e possibilitou melhoria na qualidade de vida dos moradores da região.

Antes da obra, o trajeto até a cidade era feito de balsa, primeiro até Porto Morrinho, na ponte sob o Rio Paraguai e só então os moradores terminavam de chegar a Corumbá (via terrestre). Mas desde a conclusão da obra, a facilidade de acesso até a cidade é comemorada pelos moradores de Porto Esperança.

O casal Izail Pereira da Silva, 71 anos, e Ivete Cunha da Silva, 62 anos, moram em Porto Esperança, local onde nasceram e criaram os próprios filhos, e agora também é o lar das netas Emily e Aya. A casa deles, em frente ao Rio Paraguai, agora também tem a estrada como vizinha, o que possibilita o acesso rápido e fácil a Corumbá e outros locais de Mato Grosso do Sul.

“Eu nasci e sempre morei aqui, em Porto Esperança, é um lugar bom para se viver, a gente dorme tranquilo. E agora chegou a estrada. Antes a gente tinha que sair daqui de barco, ir até Porto Morrinho, onde fica o pedágio, e lá ficar esperando o ônibus passar, e às vezes não tinha vaga. Para fazer compra e ir ao médico, tudo era difícil. Agora facilitou bastante, com a estrada a gente tem acesso, compramos um carrinho usado para levar a família para Corumbá”, explicou Ivete.

A facilidade em realizar as atividades do dia a dia, proporcionada pela estrada, contribuiu para que a comunidade saísse do isolamento. “A estrada melhorou tudo pra gente, ficou mais fácil, de barco era mais demorado e caro. E às vezes tinha tempestade, e não dava para navegar no rio. Antigamente a gente não tinha energia elétrica, geladeira, nem água encanada, era tudo no rio. E agora temos luz, água tratada”, disse Izail.

Para antigas e novas gerações, a ligação da região até a rodovia BR-262, muda a realidade local e possibilita melhoria na qualidade de vida de quem vive em Porto Esperança, com acesso fácil a demas localidades, a atendimento médico, entre outras coisas.

“Era uma trabalheira ir para outros lugares. Tinha uma ponte de madeira que foi se deteriorando. A gente usava mais o barco, até Porto Morrinho. Com esta ponte de concreto facilitou para a gente ir até Corumbá, descer com compras, no quintal de casa, sem subir barranco de rio. Ajudou demais”, disse Paulo César Simões, 22 anos.

A obra das pontes em Porto Esperança recebeu mais de R$ 15,4 milhões em investimentos e foi oficialmente inaugurada pelo governador Eduardo Riedel, no dia 13 de fevereiro deste ano, durante solenidade realizada em Corumbá.

“Investimentos em infraestrutura tem o propósito de atender as pessoas. As demandas são muitas e o Estado tem que traduzir todo esse momento de crescimento em bem-estar das pessoas. Quando a gente fala de crescer sem deixar ninguém para trás, é o papel do Estado”, disse Riedel.

As novas estruturas de concreto contribuem com o acesso ao distrito de Porto Esperança, que uma comunidade de pescadores e ribeirinhos. O pequeno povoado às margens do Rio Paraguai, também ganhou a nova estrada de acesso, que chega a BR-262, um percurso 11,2 quilômetros.

“A obra no Porto Esperança representa um marco estratégico para o desenvolvimento da região. Estamos investindo em infraestrutura que vai muito além do asfalto. Estamos conectando pessoas, fortalecendo a produção local e abrindo caminho para o crescimento”, afirmou o secretário Guilherme Alcântara, da Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística).

A estrada e as pontes também são importantes acessos a região produtora, para organização logística e integração.

“Com a implantação, pavimentação e restauração de rodovias, estradas vicinais e pontes, garantimos um acesso mais seguro e eficiente as regiões que concentram grande volume de tráfego e atividade produtiva. Além disso, ao organizar a logística e integrar os diferentes modais de transporte, criamos vantagens competitivas e regionais que impulsionam o desenvolvimento econômico e social. Essa é uma obra que beneficia o presente e prepara toda a região para o futuro próspero”, disse Alcântara.

Natalia Yahn, Comunicação Governo de MS

Fotos: Saul Schramm/Secom

ATENÇÃO: confira aqui o pack imprensa com as imagens de apoio e entrevistas