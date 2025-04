Por MRNews



Leão Lobo se despede de Claudete Troiano: “Mais uma despedida entre tantas…”

O mundo da televisão brasileira viveu mais um momento de emoção e despedida nesta semana. O jornalista e apresentador Leão Lobo usou suas redes sociais para expressar seu carinho e tristeza pela saída de Claudete Troiano da RedeTV!. A comunicadora, que comandava o programa Vou Te Contar, está deixando a emissora após uma longa trajetória.

Em um post no Instagram, Leão compartilhou imagens ao lado de Claudete e escreveu um texto comovente. “Hoje meu coração está apertado… Mais uma despedida entre tantas nesta minha longa carreira de 51 anos”, desabafou o jornalista. Ele ainda afirmou que essa separação, entre tantas vividas ao longo de sua carreira, seria uma das mais doloridas.

Claudete Troiano e Leão Lobo construíram uma relação de grande cumplicidade e respeito profissional durante o tempo em que dividiram os bastidores da RedeTV!. Segundo Leão, os momentos vividos ao lado da amiga no Vou Te Contar foram especiais, e ele demonstrou esperança de que novos caminhos os unam novamente no futuro.

RESULTADO DO SORTEIO QUINA 6717 DE HOJE TERÇA (29/04)

RESULTADO DO SORTEIO DIA DE SORTE 1057 DE HOJE TERÇA (29/04)

Substituição e novos rumos

A saída de Claudete da RedeTV! marca o início de uma nova fase na programação matinal da emissora. A partir da próxima segunda-feira, 12 de agosto, às 10h30, o chef de cozinha Edu Guedes — atualmente namorado da apresentadora Ana Hickmann — assumirá o novo programa Fica com a Gente. Ele deixou a Band para assumir a nova atração, que promete unir gastronomia, entretenimento e informação.

A troca marca mais uma movimentação no cenário da televisão brasileira, com nomes conhecidos do público assumindo posições de destaque em diferentes canais. Claudete, por sua vez, ainda não revelou seus próximos passos na carreira, mas fãs e colegas demonstram apoio e expectativa sobre seus novos projetos.

Trajetória de respeito

RESULTADO DO SORTEIO LOTOFÁCIL 3379 DE HOJE TERÇA (29/04)

RESULTADO DO SORTEIO TIMEMANIA 2237 DE HOJE TERÇA (29/04)

Claudete Troiano tem uma longa e respeitada carreira na televisão brasileira, com passagens por grandes emissoras como SBT, Record e TV Aparecida, além da própria RedeTV!. Com um estilo carismático e acolhedor, conquistou um público fiel ao longo dos anos, sempre se destacando pela espontaneidade e domínio de palco.

Conclusão

O adeus entre Leão Lobo e Claudete Troiano simboliza mais do que uma mudança na grade da TV — é uma despedida marcada por carinho, respeito e reconhecimento mútuo. Enquanto Claudete encerra mais um ciclo, o público aguarda por novidades e continua torcendo pelo reencontro desses dois grandes nomes da nossa televisão.

Tags: claudete troiano, leão lobo, RedeTV!, vou te contar, Edu Guedes, fica com a gente, televisão brasileira

Leão Lobo se Despede de Claudete Troiano: “Hoje Meu Coração Está Apertado… Mais Uma Despedida Entre Tantas”

O jornalista Leão Lobo emocionou seus seguidores nas redes sociais ao se despedir da amiga e colega de trabalho Claudete Troiano, que está deixando a RedeTV!. A apresentadora, que comandava o programa “Vou Te Contar” na emissora sediada em Osasco, São Paulo, agora seguirá novos caminhos em sua carreira.

Em seu perfil no Instagram, Leão Lobo compartilhou uma série de fotos ao lado de Claudete Troiano, retratando momentos de amizade e cumplicidade entre os dois. Em uma declaração emotiva, ele não poupou palavras ao expressar sua admiração pela colega de profissão e o carinho que sente por ela.

“**Hoje Meu Coração Está Apertado…**”

Leão Lobo não escondeu sua tristeza pela despedida de Claudete Troiano. “Hoje meu coração está apertado… Mais uma despedida entre tantas nesta minha longa carreira de 51 anos”, desabafou o jornalista. Ele ressaltou que a separação da amiga será a “mais dolorida” de todas as despedidas que já enfrentou ao longo de sua trajetória profissional.

Apesar da tristeza pela saída de Claudete da RedeTV!, Leão demonstrou esperança de que ambos possam se reencontrar em projetos futuros. Ele relembrou os momentos felizes que compartilhou com a apresentadora no “Vou Te Contar”, destacando a amizade e o respeito mútuo que construíram ao longo do tempo.

**Edu Guedes Assume o Lugar de Claudete Troiano na RedeTV!**

Com a saída de Claudete Troiano, a RedeTV! já definiu seu substituto. O chef de cozinha Edu Guedes, que recentemente deixou a Band, assumirá o novo programa “Fica com a Gente”, com estreia marcada para a próxima segunda-feira, 12 de agosto, às 10h30. Edu Guedes, que também é conhecido por seu relacionamento com a apresentadora Ana Hickmann, traz sua experiência e carisma para a nova atração da emissora.

A troca na grade de programação marca uma nova fase para a RedeTV! e abre um novo capítulo na carreira de Claudete Troiano, que ainda não revelou seus próximos passos na televisão. Enquanto isso, seus fãs, assim como Leão Lobo, aguardam ansiosamente por novidades e torcem pelo sucesso de ambos em suas novas jornadas.

**Uma Despedida Sentida e um Novo Começo**

A despedida de Claudete Troiano e a chegada de Edu Guedes à RedeTV! demonstram como a televisão brasileira continua em constante transformação. Para Leão Lobo, a separação de uma amiga tão querida é apenas mais uma das muitas despedidas que ele enfrentou em sua carreira, mas, como sempre, ele mantém a esperança de que os caminhos profissionais se cruzem novamente no futuro.

A amizade entre Leão e Claudete reflete a importância das relações construídas ao longo dos anos no mundo da comunicação, onde o respeito, a admiração e o carinho entre colegas são fundamentais para superar os desafios do dia a dia.

Filha de Betty Faria chama atriz de “tóxica” e revela ter precisado de tratamento por infância conturbada

Neste final de semana, Alexandra Marzo, filha da renomada atriz Betty Faria, surpreendeu seus seguidores ao fazer um desabafo polêmico em suas redes sociais, onde expôs a conturbada relação com sua mãe. Em um relato intenso, Alexandra chamou a mãe de “sociopata” e afirmou que precisou de tratamento psicológico para lidar com os traumas de sua infância, segundo Mauá Agora

Alexandra, de 55 anos, é fruto do casamento de Betty Faria com o ator Claudio Marzo, falecido em 2015. Até então, a ex-atriz havia se mantido reservada sobre os conflitos familiares, mas decidiu quebrar o silêncio ao compartilhar publicamente suas experiências pessoais. Segundo ela, foi criada em um ambiente familiar “tóxico” e “extremamente disfuncional”, caracterizando Betty como uma pessoa “narcisista”.

**Desabafo público de Alexandra Marzo**

Utilizando seu perfil oficial no Instagram, cuja privacidade permite que apenas pessoas autorizadas visualizem suas postagens, Alexandra relatou a dor e o sofrimento que enfrenta há muitos anos devido ao relacionamento difícil com a mãe. “Há muito tempo me mantenho calada perante às injustiças e calúnias proferidas pela minha progenitora à justiça e à imprensa”, escreveu ela. A filha de Betty afirmou que o sofrimento começou em 2012 e destacou a dificuldade de lidar com a mãe, a quem descreveu como “sociopata”.

**Tratamento psicológico após infância traumática**

Alexandra também revelou que precisou buscar ajuda profissional para superar as adversidades enfrentadas durante a infância. Ela contou que passou por sessões de psicanálise e tratamentos diversos para se curar dos traumas vividos em casa. O desabafo ocorreu após Betty Faria ser vista em um evento ao lado de Giulia Butler, neta da veterana atriz e filha de Alexandra. Segundo Alexandra, Betty estaria usando a neta da mesma forma que a usou no passado, insinuando manipulação e controle emocional.

**Repercussão nas redes sociais**

A publicação de Alexandra causou grande repercussão entre seus seguidores e na mídia, trazendo à tona questões familiares delicadas que, até então, permaneciam restritas ao âmbito privado. Betty Faria, por sua vez, ainda não se manifestou publicamente sobre as declarações da filha.

Enquanto isso, Alexandra continua a expressar seu descontentamento e a luta por sua própria recuperação emocional, ressaltando a importância de falar sobre suas experiências para encontrar paz e cura.

Tiago Abravanel é irônico ao falar sobre retorno ao SBT após saída de Eliana

Tiago Abravanel surpreendeu ao compartilhar suas opiniões sobre as mudanças recentes na programação do SBT após a saída de Eliana. Durante uma entrevista ao programa *Sem Censura*, apresentado por Cissa Guimarães e Milton Cunha na TV Brasil, o ator, apresentador e cantor revelou que não recebeu nenhum convite para retornar ao canal fundado por seu avô, Silvio Santos.

Tiago Abravanel e a Possibilidade de Voltar ao SBT

Quando questionado sobre um possível retorno ao SBT, Tiago respondeu de forma irônica que não havia sido avisado sobre qualquer oportunidade. Ele mencionou que, mesmo com as mudanças na grade da emissora após a saída de Eliana, não houve contato para que ele voltasse ao canal. Tiago também deixou uma sugestão para suas tias, que atualmente administram a emissora, considerarem seu nome para projetos futuros.

Vale lembrar que Tiago Abravanel já teve um programa no SBT nas noites de sexta-feira, além de ter participado do Big Brother Brasil e de diversas outras atrações da Globo como convidado.

Cintia Abravanel Fora da Herança do SBT

A mãe de Tiago, Cintia Abravanel, nunca demonstrou interesse em administrar o canal de televisão da família. Em uma entrevista à Folha de S. Paulo, ela revelou que seu pai, Silvio Santos, decidiu deixar a emissora para suas outras filhas. Cintia deverá herdar outros bens, pois Silvio está fazendo a divisão de seu patrimônio ainda em vida.

Enquanto isso, aos 93 anos, Silvio Santos permanece recluso em casa, afastado das atividades no SBT desde 2022.

—

Esse artigo aborda as declarações recentes de Tiago Abravanel sobre seu possível retorno ao SBT e a situação da herança de sua mãe, Cintia Abravanel, em relação à emissora.

Gloria Menezes Antecipou a Comemoração dos Seus 90 Anos com Festa Delicada e Especial

A atriz Gloria Menezes, ícone da televisão brasileira, começou a celebrar seus 90 anos com uma festa antecipada ao lado de sua família. Embora o aniversário oficial seja apenas em outubro, as comemorações já se iniciaram, destacando momentos emocionantes que foram registrados nas redes sociais por Mocita Fagundes, sua nora.

**Detalhes da Festa**

Mocita compartilhou alguns momentos especiais da comemoração, incluindo Gloria ao lado de um bolo caprichado e uma lembrancinha personalizada que chamou a atenção dos seguidores: uma bonequinha inspirada na própria aniversariante. A nora descreveu a festa como “linda e delicada”, e as imagens rapidamente cativaram o público, demonstrando o carinho que a atriz recebe de seus familiares e fãs.

**Carreira e Vida Pessoal de Gloria Menezes**

Gloria Menezes é uma das atrizes mais queridas e respeitadas da televisão brasileira, com uma carreira que abrange cerca de 60 anos e inclui papéis marcantes em diversas novelas de sucesso. Sua última atuação foi na novela “Totalmente Demais” (2015). Atualmente, Gloria não possui contrato com a Globo e, embora não esteja oficialmente aposentada, não há informações sobre seu retorno à televisão.

Desde agosto de 2021, Gloria vive sem o marido, o também renomado ator Tarcísio Meira, que faleceu devido a complicações da Covid-19. Desde então, ela tem sido vista em alguns momentos públicos, como passeios ao shopping e idas ao teatro, sempre acompanhada do filho e da nora, mostrando resiliência e o apoio constante da família.

**Lembrancinha Inusitada**

A lembrancinha da festa, uma bonequinha que representa Gloria Menezes, simboliza o carinho e a admiração que a atriz desperta. A celebração antecipada reflete a importância desse momento especial para seus familiares, que buscam trazer alegria e homenagens à atriz veterana.

**Homenagens e Celebração de Vida**

Os preparativos para a festa de 90 anos de Gloria Menezes mostram não apenas o carinho de sua família, mas também a gratidão por sua contribuição para a cultura brasileira. A atriz, que sempre encantou o público com sua interpretação talentosa e carisma, continua a ser celebrada como um verdadeiro ícone da televisão.

Enquanto o grande dia de seu aniversário oficial não chega, Gloria já começou a ser homenageada por aqueles que a amam, em uma celebração que reflete sua vida e legado excepcionais.