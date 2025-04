Hospital Geral e do Câncer de João Pessoa cria Núcleo de Saúde Ocupacional

O Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho é celebrado nesta segunda-feira (28) e, para marcar a data, o Hospital Geral e do Câncer (HGC), que faz parte da rede hospitalar da Prefeitura de João Pessoa, criou o Núcleo de Saúde Ocupacional da unidade. A iniciativa integra as ações do ‘Abril Verde’, mês de conscientização sobre a relevância de prevenir acidentes e doenças relacionadas ao trabalho.

Para Arynne Lucena, gerente de Qualidade do Hospital Geral e do Câncer, o novo núcleo deverá ter um papel importante na condução dos trabalhos da unidade hospitalar. “A criação desse núcleo é uma conquista de todos os funcionários, pois os cuidados com os trabalhadores também têm um papel muito importante nas nossas rotinas dentro da unidade. A humanização que já é um ponto forte junto aos nossos pacientes deve chegar firme no dia a dia dos nossos funcionários”, afirmou.

O Núcleo de Saúde Ocupacional será formado pelas profissionais Ana Luiza, Simone Costa, Patrícia Rocha, Geysa Brilhante, Mirian Félix e Mariana Montenegro. Na manhã desta segunda-feira, também houve uma palestra para os profissionais do hospital, ministrada pela Drª Dayane Nunes, com o tema ‘Combatendo o Assédio Moral no Trabalho: garantindo um ambiente saudável para todos’.

Serviço – O Hospital Geral e do Câncer de João Pessoa realiza cirurgias gerais como vesícula, hérnias e lipomas; cirurgias urológicas como vasectomia, postectomia, hidrocele e próstata; e cirurgias oncológicas, além de exames laboratoriais e de imagem.

Para ter acesso aos serviços ofertados pelo Hospital Geral e do Câncer, o cidadão deve procurar, primeiramente, sua unidade de saúde da família (USF) de referência, onde passará por atendimento com o médico clínico geral, que fará o encaminhamento para o especialista, via Central de Regulação do Município. As cirurgias do programa ‘João Pessoa Opera Mais’ também podem ser solicitadas pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’.