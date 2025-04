Governo de MS convoca 166 aprovados em concurso para quadro de servidores do Hospital Regional

O Governo de Mato Grosso do Sul publicou no Diário Oficial n. 11.815, desta segunda-feira (28), o Decreto “P” nº 602, de 23 de abril de 2025, com a nomeação de 166 candidatos aprovados no Concurso Público de Provas – SAD/SES/ Funsau/Superior/2024, para exercerem, em caráter efetivo, cargos da carreira de Gestão de Serviços Hospitalares, do Quadro de Pessoal da Funsau (Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul).

A nomeação desta segunda-feira é decorrente da ampliação de 162 vagas, do Decreto nº 16.599, de 31 de março de 2025, publicado no Diário Oficial Eletrônico nº 11.790, de 1º de abril de 2025 e da redistribuição de quatro vagas do Edital n. 37/2025 – SAD/SES/Funsau/Superior/2024, publicado no Diário Oficial Eletrônico nº 11.793, de 4 de abril de 2025.

Foram nomeados 39 médicos, sendo 35 da ampliação de vagas e quatro da redistribuição, dispostos em funções como médico socorrista, intensivista adulto, ginecologista e obstetra, neonatologista, cardiologista, pneumologista, plantonista hospitalar, cirurgião torácico e cirurgião geral.

Também estão entre as especialidades, profissionais como fisioterapeuta, psicólogo, farmacêutico bioquímico, enfermeiro e nutricionista.

Após a nomeação, os candidatos devem aguardar a convocação para perícia e posse que será publicada no Diário Oficial Eletrônico e na página www.concursos.ms.gov.br.

A lista completa das nomeações pode ser consultada acessando o Diário Oficial Eletrônico n. 11.815, a partir da página 149.

Laiana Horing Nantes, Comunicação SAD

Foto: Bruno Rezende/Secom