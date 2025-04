GCM detém dois homens por violação de medida protetiva judicial em casos de violência doméstica – Agência de Notícias

Posted on

Para esta semana, a previsão indica tempo firme, com sol e variação de nebulosidade. As temperaturas seguem mais baixas ao amanhecer, porém, ao longo do dia, as máximas estarão em gradativa elevação. Ainda, de acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), não descarta-se a possibilidade para a formação de nevoeiros […]