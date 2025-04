Fundhas faz 38 anos com foco na educação, inclusão e futuro

Henrique Macedo





Fundhas

A Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza) comemora 38 anos nesta segunda-feira (28), consolidando-se como uma instituição fundamental na promoção da educação e inclusão social de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade em São José dos Campos.

Desde sua criação, em 1987, a Fundhas tem oferecido oportunidades de desenvolvimento por meio de atividades socioeducativas, culturais e profissionalizantes. Com o apoio da Prefeitura de São José dos Campos, o maior programa social da cidade tem impactado milhares de famílias, contribuindo para a formação de jovens preparados para o mercado de trabalho e para a vida em sociedade.



Atualmente, a Fundhas faz cerca de 20 mil atendimentos por ano, oferecendo programas que abrangem desde reforço escolar, cursos abertos e até capacitações técnicas em diversas áreas. Além disso, a instituição mantém parcerias com empresas locais para facilitar a inserção dos jovens no mercado de trabalho, como o programa Jovem Aprendiz.

Pratas da casa

O auxiliar de manutenção Nivaldo Piva conhece bem a Fundhas. Ele entrou na instituição (que à época se chamava Cosemt) com sete anos de idade. Hoje, aos 57 anos, Piva tem muitas histórias para contar.

“Eu fui varredor de rua, trabalhei na jardinagem, cozinha. Depois fui para a manutenção, hoje faço pintura, e passo por todas as unidades. Eu só tenho a agradecer à Fundhas, tenho muito orgulho. Tenho até uma netinha sendo atendida na unidade Dom Bosco”, disse emocionado.

Sr. Piva: 50 anos de dedicação | Foto: PMSJC



Eveli Tieko Santos está há 28 anos na Fundhas. Ela é coordenadora no setor de licitações e tem orgulho de colaborar com a instituição.

“Saber que a gente faz parte da história dessas crianças e adolescentes é muito gratificante. A Fundhas é um lugar onde aprendo muito, espero continuar mais alguns anos”, destacou.

Eveli tem orgulho de trabalhar na Fundhas há quase 30 anos | Foto: PMSJC



Ex-alunos da instituição ressaltam a importância da Fundhas em suas vidas. É o caso do consultor de vendas Renato Reis, que trabalha na Veibras. “Eu fiquei 10 anos na Fundhas, passei por várias unidades, fiz mecânica. Foi um aprendizado muito bom, tenho meu emprego, minha família. Só tenho gratidão pela Fundhas”.



Quem chegou há pouco tempo também sente o peso de trabalhar numa instituição com tanta tradição, como o caso de Jéssica Freymann, educadora social que passou no concurso em 2024. “É muito gratificante fazer parte da equipe e saber que a gente pode fazer muita diferença na vida dessas crianças e adolescentes que passam por situações de vulnerabilidade. A gente consegue revelar talentos e, muitas vezes, fazemos os atendidos enxergarem que as oportunidades existem para todos”, afirmou.



A educadora social Jéssica em sala de aula | Foto: PMSJC

Comemoração

Durante toda a semana, os atendidos das unidades desenvolveram atividades artísticas e culturais celebrando os 38 anos da Fundhas.

Com quase quatro décadas de atuação, a Fundhas segue firme em seu propósito de transformar vidas, reafirmando seu papel essencial no desenvolvimento social de São José dos Campos. A expectativa é de que novos projetos e parcerias ampliem ainda mais o alcance da instituição, garantindo um futuro promissor para as próximas gerações.

Modernização

A Fundhas tem investido fortemente na modernização e melhoria de suas unidades. Desde 2021, 14 unidades foram completamente reformadas e atualizadas, garantindo ambientes mais seguros, acolhedores e adequados para o desenvolvimento educacional, cultural e social das crianças e adolescentes atendidos.

As reformas incluíram melhorias na infraestrutura física, acessibilidade, tecnologia e espaços pedagógicos. A atualização das unidades também refletiu em maior qualidade no atendimento e no aumento da capacidade de acolhimento em diversas regiões da cidade.

Esse movimento faz parte do compromisso da Fundhas com a valorização da educação e da cidadania, oferecendo às novas gerações melhores oportunidades para o futuro.



MAIS NOTÍCIAS



Fundhas