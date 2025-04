Festa no Ginásio Municipal de Esportes marca abertura dos Jogos Escolares de Sorocaba 2025 – Agência de Notícias

Fotos: Michelle Alves/Secom

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), realizou, nesta segunda-feira (28), em clima de festa, a abertura oficial dos Jogos Escolares de Sorocaba (JES) 2025, no Ginásio Municipal de Esportes “Gualberto Moreira”, localizado na Vila Hortência.

Organizado pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), com patrocínio do McDonald’s e do Centro Universitário Facens, o JES tem fomenta o desporto educacional e de participação, contribuindo para o desenvolvimento global do estudante, sua formação para o exercício da cidadania e para a integração de crianças e adolescentes na plenitude da vida social, além da promoção da saúde e da educação.

“Sabemos da importância dos jogos, que incentivam os nossos jovens a praticarem esportes e a terem disciplina. Vão levar para o resto da vida a lembrança deste momento. Boa sorte a todos vocês, que são o futuro da nossa cidade. Tenham um excelente campeonato”, declarou o prefeito Rodrigo Manga.

“É uma grande alegria estar aqui na abertura dos Jogos Escolares de Sorocaba, que já conta com mais de 10 mil alunos inscritos, de 51 escolas, que vão disputar diferentes modalidades. Sucesso a todos e que esta seja mais uma edição brilhante”, afirmou o secretário de Esporte e Qualidade de Vida, Vitor Hugo Tavares.

A solenidade contou com o desfile das Delegações do JES, apresentações das atletas de Ginástica Rítmica de Sorocaba (AGIR), comandadas pelas professoras Rosemeire Lara e Jasmine Marques, e da Emcena Academia de Dança, que levou uma coreografia de Danças Urbanas.

“É uma honra estar na abertura dos Jogos Escolares de Sorocaba. Acreditamos que o esporte e a educação transformam vidas e ensinam disciplina, trabalho em equipe, superação e respeito, valores que também fazem parte do Centro Universitário Facens. Que os jogos ofereçam momentos de alegria, aprendizado e espírito esportivo. Um ótimo campeonato a todos”, enfatizou o coordenador de Ambientes de Aprendizagem do Centro Universitário Facens, Francisco Geraldo Mello da Rocha Carvalho Neto.

“Gostaria de agradecer ao prefeito Rodrigo Manga, ao vice-prefeito Fernando e ao secretário Vitor por dar mais uma vez a oportunidade do McDonald’s participar deste evento. Acreditamos muito na inclusão que essa competição proporciona. Agradeço também todas as escolas que participam e nos ajudam a engrandecer esse evento, que é muito importante para a cidade de Sorocaba”, salientou o presidente do Grupo Nutri, franqueados do McDonald’s de Sorocaba e região, Cláudio Costa.

O juramento dos atletas foi feito pelo estudante da Escola Municipal “Dr. Achilles de Almeida”, Gabriel Rubinato. Ao término, o aluno Caio Albino Gato, do COC Santa Rosália, conduziu a tocha para o acendimento da Pira Olímpica.

Além do prefeito Rodrigo Manga, do vice-prefeito de Sorocaba, Fernando Martins da Costa Neto, do secretário de Esporte e Qualidade de Vida, Vitor Hugo Tavares, do coordenador de Ambientes de Aprendizagem, Francisco Geraldo Mello da Rocha Carvalho Neto, e do Presidente do Grupo Nutri, franqueados do McDonald’s de Sorocaba e região, Cláudio Costa, também fizeram parte da frente de honra os vereadores Fausto Peres e Rodolfo Ganem e a diretora de Marketing e Pessoas do Grupo Nutri, Livia Costa. A cerimônia também contou com a presença do ouvidor-geral do Município, Evandro Bueno, e do representante do Conselho Regional de Educação Física (CREF), Pedro de Souza.

Sobre os Jogos Escolares

A competição conta com quatro categorias: Pré-Mirim (nascidos em 2015 e 2015), Mirim (nascidos em 2013 e 2014), Infantil (nascidos em 2011 e 2012) e Infanto (nascidos entre 2008 e 2010).

As modalidades disputadas são: Atletismo; Basquete; Basquete 3X3; Damas; Futsal; Handebol; Tênis de Mesa; Voleibol; Minivoleibol; Xadrez; Queimada e Atletismo Paralímpico. Já na modalidade eletrônica, terão os games Just Dance e FIFA 24.

Os jogos do campeonato Infanto, voltado a alunos nascidos entre 2007 e 2009 de 49 escolas, terão início nesta terça-feira (29). As demais categorias ocorrerão no segundo semestre deste ano. A escola que somar mais pontos dentro de cada modalidade e classe (masculino e feminino), ao final de cada categoria, será considerada campeã geral.

A tabela dos jogos da primeira semana da competição pode ser conferida no site: https://esporte.sorocaba.sp.gov.br/campeonatos/jes-infanto/. Mais informações sobre o JES, pelos telefones: (15) 3212-7282 e 3212-7289 ou pelo e-mail: [email protected].