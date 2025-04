Posted on

Na quarta-feira, 19, o Governo do Estado de São Paulo, através do Decreto Estadual nº 69.359, decretou situação de emergência em saúde pública no estado em razão da epidemia por dengue. Em decorrência do aumento significativo dos casos de dengue em Ubatuba e o alto número de notificações junto aos serviços de Saúde do município, […]