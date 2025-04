Equipes do “HumanizAção” acolhem 23 pessoas em situação de rua nesta segunda-feira (28) – Agência de Notícias

Posted on

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) promoveu, nesta quarta-feira (13/9), a live “Protagonismo estudantil na pesquisa científica”, com foco no debate e diálogo com a rede sobre o processo de fazer pesquisa na escola estadual, em especial no âmbito do Programa de Iniciação Científica na Educação Básica (Iceb). O encontro virtual […]