Educação atribui novas vagas para professores do processo seletivo – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Secretaria Municipal de Educação (SME) realizou, nesta segunda-feira, 28, a atribuição de vagas para professores classificados no último processo seletivo. Foram convocados 48 candidatos, dos quais 30 compareceram para a escolha de unidades escolares.

As vagas são destinadas a substituir professores afastados, por meio de contrato administrativo, com possibilidade de retorno. A distribuição das vagas abrange todas as unidades escolares do município, incluindo educação infantil, creches e ensino fundamental (anos iniciais, do 1º ao 5º ano).

De acordo com a pasta, o processo tem como objetivo suprir as vagas temporárias abertas em decorrência de afastamentos de professores efetivos por motivos diversos, como licença médica, readaptação de função, atuação em cargos de gestão, coordenação, vice-gestão e supervisão.

“Atribuímos as turmas aos professores que vão substituir aqueles que estão afastados. Por se tratar de vagas temporárias, fazemos o contrato administrativo por meio de processo seletivo, já que não envolve cargos efetivos livres e consolidados”, explicou o professor da SME, professor Paulo Celso.

Durante a atribuição, estiveram presentes o secretário de Educação, Josué Gulli, o secretário adjunto, professor Laércio Pereira Júnior, a supervisora Fatinha Barros e outros supervisores da rede municipal. Eles explicaram aos novos convocados presentes o funcionamento do processo de substituição e a importância do trabalho a ser desenvolvido.

O processo ocorreu conforme o planejado e a Secretaria aguarda uma nova convocação para a princípio, as 18 vagas dos ausentes, dos 48 convocados. a expectativa é de que novas atribuições também contemplem a chamada de professores para PEB II, de acordo com a necessidade da rede municipal.

A Secretaria informou que, enquanto durar o contrato, os professores substitutos poderão ser realocados em novas unidades conforme a necessidade.